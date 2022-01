Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 6 janvier 2022: l’or devient moins cher, tombe en dessous de Rs 48000, MCX Silver abandonne Rs 62000

Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or en Inde le 6 janvier 2022 : les prix de l’or en Inde ont chuté de plus d’un demi pour cent jeudi, en raison de la faiblesse des indices mondiaux.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde ont chuté de plus d’un demi pour cent jeudi, en raison de la faiblesse des indices mondiaux. Sur le Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de février ont baissé de 0,53% ou 256 Rs à 47 765 Rs pour 10 grammes, par rapport à la clôture précédente de 48 021 Rs. Les contrats à terme sur l’argent en mars se sont effondrés de 1,42% ou Rs 881 à Rs 61 357 par kg, glissant sous la barre des Rs 62 000. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes ont peu changé, car une flambée des rendements du Trésor américain à la suite des procès-verbaux de réunion bellicistes publiés par la Réserve fédérale a compensé la demande de valeur refuge du métal précieux au milieu des cas croissants de la variante du coronavirus Omicron, selon .. L’or au comptant a peu changé à 1 810,59 $ l’once tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont chuté de 0,8 % à 1 810,00 $.

Bhavik Patel, analyste en matières premières et devises, Tradebull Securities

Les prix de l’or se sont effondrés hier après la publication des minutes de la Fed américaine qui révélaient un ton plus belliciste et notaient qu’avec un marché du travail tendu et une inflation élevée, ils nécessiteront des taux plus élevés plus rapidement et une réduction du programme d’achat d’actifs. Les marchés attendent toujours que la Fed commente l’impact de la variante omicron, mais le ton belliciste a suffi à effrayer le marché et nous avons vu l’or passer de 1830 $ à 1810 $. Une fois de plus, 1830 $ s’est avéré être l’obstacle décisif. Le nombre d’emplois privés ADP aux États-Unis a également été plus élevé que prévu et nous pourrions voir les données sur l’emploi vendredi augmenter également, ce qui pourrait mettre la pression sur l’or. Dans MCX, l’or a un support autour de 47500 tandis que la résistance immédiate est de 48150. Nous nous attendons à une certaine pression sur l’or aujourd’hui en raison de la force du dollar américain et des prochaines données sur les salaires non agricoles aux États-Unis demain.

Tapan Patel, analyste principal — Matières premières, HDFC Securities

Les prix de l’or se sont négociés stables jeudi avec le COMEX Les prix de l’or au comptant s’échangeaient à près de 1809 $ l’once dans le commerce du matin. Les contrats à terme MCX Gold de février étaient en baisse d’un demi pour cent près de Rs. 47768 dans le commerce d’ouverture malgré une roupie plus faible. Les données sur la masse salariale privée de l’ADP aux États-Unis ont fait état d’une croissance de la masse salariale privée qui a plafonné à la hausse des prix de l’or lors des échanges précédents. Les prix ont réduit une partie des gains, retombant dans une fourchette de 1810 $, sous la pression du dollar ferme et des rendements obligataires américains solides, avec des attentes accrues de hausse des taux. Le risque accru de propagation du virus omicron a maintenu la prime de risque élevée dans les prix de l’or.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1790 $ et la résistance à 1830 $ l’once. Le support MCX Gold de février se situe à Rs. 47600 et résistance à Rs. 48100 par 10 grammes.

Ravi Singh, vice-président et responsable de la recherche, Share India Securities

Les prix de l’or se négocient dans une fourchette étroite après que la publication du compte rendu de la réunion de décembre de la Réserve fédérale ait signalé la possibilité de hausses de taux plus précoces et plus rapides en raison de l’augmentation de l’inflation. L’inquiétude d’Omicron augmente également de jour en jour, rendant la reprise économique vulnérable.

Zone d’achat ci-dessus – 48200 pour l’objectif de 48500

Vendre la zone ci-dessous – 47800 pour l’objectif de 47600

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

L’or a gagné alors que l’indice du dollar a chuté pour la deuxième journée consécutive. Les prix du pétrole brut ont grimpé en flèche, mettant la pression sur l’indice du dollar et soutenant les métaux précieux. Cependant, les données sur l’évolution de l’emploi non agricole de l’ADP aux États-Unis sont restées solides, ce qui a limité les gains de l’or et de l’argent. Le rendement des obligations américaines a également reculé de 1% lors de la session précédente. Les prix de l’or peuvent rester favorables aujourd’hui et toute correction pourrait être une bonne opportunité d’achat. Il a un support à 47800 et une résistance à 48250. L’argent a un support à 61100 et une résistance à 63300.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.