Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 6 juillet 2021 : l’or se négocie à un sommet de 2 semaines, détient Rs 47 000 ; Argent MCX au-dessus de Rs 70 000 par kg – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Les prix de l’or ont dépassé le niveau de 47 000 roupies ce mois-ci le 2 juillet. Image: .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or aujourd’hui en Inde s’échangeaient à un plus haut depuis deux semaines, grâce aux taux internationaux sur un dollar faible. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août s’échangeaient à Rs 146 ou 0,31 % en hausse à Rs 47 445 pour 10 grammes, par rapport à la clôture précédente de Rs 47 299. Les prix de l’or ont de nouveau dépassé le niveau de 47 000 roupies ce mois-ci le 2 juillet. Les contrats à terme sur l’argent de septembre ont augmenté de 233 roupies ou de 0,33% à 70 272 roupies le kg. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à 70 039 Rs par kg, regagnant la barre cruciale de 70 000 Rs la semaine dernière. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes oscillaient près d’un sommet de deux semaines mardi, aidés par un dollar faible, tandis que les investisseurs attendaient le compte rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale américaine pour plus de clarté sur la politique monétaire à venir, selon .. L’or au comptant était stable à 1 792,34 $ l’once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 18 juin à 1 794,86 $ vendredi. Les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,5% à 1 792 $.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie à près de 1799 $/oz, en hausse d’environ 0,9% par rapport à la clôture de vendredi. L’or a légèrement augmenté alors que le dollar américain et les rendements obligataires se sont affaiblis en réaction au rapport mitigé sur la masse salariale non agricole aux États-Unis. Le prix de l’or est également soutenu par des données économiques mitigées des principales économies et des inquiétudes renouvelées concernant le virus. Cependant, l’intérêt plus faible des investisseurs et les craintes de resserrement monétaire de la Fed pèsent sur les prix. L’or a légèrement augmenté, mais il ne pourrait se maintenir que si l’indice du dollar américain chute fortement.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Aujourd’hui, nous nous attendons à ce que les prix MCX Gold Aug se négocient avec un biais positif. Un support solide immédiat est observé au niveau de 46 800, ce qui correspond à une moyenne mobile de 20 semaines. Les prix se maintiennent au-dessus de la moyenne mobile de 20 semaines. Sur le graphique horaire, les prix oscillent près du niveau 20 MA. En franchissant le niveau de 47 450 sur une base horaire de clôture, nous pourrions voir les prix se diriger vers le niveau de 48 000 pour la journée. Les prix MCX SILVER Sep se maintiennent également au-dessus de la moyenne mobile de 20 semaines. Le support clé est vu au niveau de 69 500 pour l’intraday. Si les prix parviennent à se négocier au-dessus du niveau de 70 500 sur une base horaire de clôture, nous pourrions voir les prix se diriger vers le niveau de 71 500 pour la journée.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or est proche de son niveau psychologique de 1800 $ et le sentiment a commencé à changer malgré les paris baissiers qui continuent de dominer le marché spéculatif de l’or. Les positions longues spéculatives ont commencé à être ajoutées (5400 contrats) bien que les positions courtes spéculatives (6554 contrats) soient plus comparables aux positions longues, mais l’ajout de positions longues laisse certainement entrevoir un changement dans les sentiments. Le sentiment sur le marché de l’argent semble également devenir haussier alors que les fonds spéculatifs ont couvert leurs paris baissiers alors que le métal a réussi à maintenir un support au-dessus de 25,50 $ l’once. Les chiffres mitigés de l’emploi aux États-Unis publiés la semaine dernière peuvent laisser entendre qu’une politique monétaire accommodante pourrait se poursuivre pendant une période prolongée. Demain, les minutes de la Fed américaine pourraient être le déclencheur que les haussiers de l’or recherchent pour pousser les prix au-dessus de 1800 $. Dans MCX, la stratégie d’achat sur creux doit être utilisée avec un support autour de 47150 Rs et une résistance à Rs. 47700.

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

Le comportement haussier de l’or lié au range se poursuit et semble avoir trouvé son support à court terme autour de 1750 $ l’once. Les banques centrales de nombreux pays dévoilent leurs plans pour augmenter la détention d’or à court terme comme mesure fondamentale contre l’inflation et d’autres formes de risques financiers. La formation quotidienne plus élevée est encourageante et semble que le métal jaune est prêt à franchir la barre des 1800 $ très bientôt. L’or sur MCX a reproduit le même comportement que le marché mondial et a clôturé sur une note positive. Nous sommes positifs sur l’or pour les prochains jours et une flambée des prix est attendue sur les paramètres techniques.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47325

Acheter la zone ci-dessus – 47335 pour la cible de 47440-47600

Vendre la zone ci-dessous – 47300 pour la cible de 47190-47100

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.