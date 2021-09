Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 7 septembre 2021 : les taux devraient se redresser au cours des prochaines sessions, utilisez les baisses pour l’or long – Prévisions du prix de l’or, perspectives du prix de l’or

L’or et l’argent ont commencé la semaine sur une note plus élevée après que les données sur l’emploi aux États-Unis aient été décevantes, ce qui a poussé le dollar américain à son plus bas niveau depuis un mois.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde se négociaient à la baisse mardi, alors même que les taux sur les marchés mondiaux étaient fermes. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre se négociaient en baisse de 33 Rs à 47 392 Rs pour 10 grammes, contre la clôture précédente de 47425 Rs. Les contrats à terme sur l’argent en décembre régnaient à 65 175 Rs par kg, en baisse de 117 Rs ou 0,18%. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent ont clôturé à Rs 65 292. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes se sont raffermis grâce à un dollar plus faible et aux perspectives de la Réserve fédérale américaine de retarder la réduction de ses achats d’obligations pendant la pandémie, selon .. L’or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 826,75 $ l’once, et les contrats à terme sur l’or américain ont baissé de 0,3% à 1 828,00 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

L’or et l’argent ont commencé la semaine sur une note plus élevée après que les données sur l’emploi aux États-Unis aient été décevantes, ce qui a poussé le dollar américain à son plus bas depuis un mois et l’or à près de 1820 $, bien qu’il soit incapable de franchir sa résistance de 1830 $. La Fed a fait de la reprise du marché du travail une condition pour réduire ses achats d’actifs à l’ère de la pandémie et avec les données actuelles, on s’attend à ce que le début de la réduction des actifs commence au début de l’année prochaine au lieu de décembre. Les Américains sont devenus réticents à retourner sur le marché du travail par crainte d’une infection et les données sur l’emploi d’août le reflètent. La reprise économique américaine, qui avait été vigoureuse, a fait au moins un ou deux pas en arrière. L’une des préoccupations des haussiers de l’or est que malgré des fondamentaux solides, il n’y a pas assez de pression pour franchir la barrière des 1830 $. Cela suggère qu’à court terme, nous ne verrons peut-être pas de mouvement haussier marqué, mais nous nous attendons à ce que l’or se négocie dans une fourchette de 1820 $ à 1790 $. Dans MCX, l’or est bloqué entre 46700 et 47700. Le biais est haussier et toute baisse est une bonne opportunité d’acheter de l’or.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Techniquement, les prix MCX Gold d’octobre semblent positifs pour l’intraday. Cependant, le prix de l’or MCX est confronté à une forte zone de résistance à 100 jours et à une moyenne mobile de 200 jours qui se situe autour de 47 700 niveaux. À l’avenir, nous prévoyons que la prochaine étape du rallye se dirigera vers 48 400 à 49 000 une fois que le prix se maintiendra pour clôturer au-dessus de ces niveaux de résistance. D’un autre côté, l’indicateur Momentum RSI se négocie au-dessus de la zone positive (52), ce qui suggère qu’on peut s’attendre à une dynamique positive du prix de l’or au cours des prochaines séances de bourse.

Sur la police Comex, actuellement, elle fait face à une forte résistance à des niveaux de 1840 $/once et dépasse laquelle le prix se dirigera vers des niveaux de 1900 $ à 1920 $/once.

Après une période de trois semaines, le prix de MCX Silver s’échange au-dessus des niveaux de résistance de la fourchette de consolidation de 64000. La tendance à court terme pour l’argent a changé à la hausse. Cependant, nous nous attendons à ce qu’il fasse face à une résistance immédiate à la moyenne mobile de 50 jours (66 000) et au-dessus de laquelle le prix retestera la moyenne mobile de 200 jours qui s’élèvera à environ 67 500 niveaux dans les prochains jours.

Sandeep Matta, Fondateur — TRADEIT, Conseiller en investissement

L’or a été un commerce frustrant car le métal précieux a du mal à trouver une dynamique haussière malgré l’affaiblissement de la devise et les taux d’intérêt réels restent bien ancrés en territoire négatif. Les prix se négocient dans une petite fourchette étroite et se consolident autour du niveau de Rs 47500. À l’échelle mondiale, le métal précieux a un certain avantage technique haussier à court terme, mais faire face à des vents contraires difficiles et produire une clôture au-dessus de 1835 $/0z sera un défi clé à relever pour les acteurs du marché.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47386

Acheter la zone ci-dessus – 47400 pour la cible de 47550-47700

Vendre la zone ci-dessous – 47375 pour la cible de 47200-47040

