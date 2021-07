Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 8 juillet 2021 : le métal jaune chute pour la première fois en 6 jours alors que le dollar américain approche du sommet de 3 mois – Prévisions du prix de l’or, perspectives du prix de l’or

La baisse des rendements du Trésor américain et les inquiétudes concernant l’augmentation des nouveaux cas de virus en raison de la variante Delta plus virulente maintiennent les prix de l’or stables, a déclaré un analyste. Image représentative

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde ont connu une ouverture vers le bas pour la première fois en six séances de bourse jeudi, alors même que le métal jaune sur le marché international est resté stable. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient à 171 Rs, soit près d’un demi pour cent de moins, à 47 739 Rs pour 10 grammes. Lors de la session précédente, les prix de l’or se sont stabilisés dans le vert, soutenus par un dollar stable et la chute des rendements des bons du Trésor à 10 ans à des niveaux jamais vus depuis février. Les contrats à terme sur l’argent de septembre ont également chuté de 458 Rs ou 0,7% à 68 907 Rs par kg, contre la clôture précédente de 68 365 Rs par kg. À l’échelle mondiale, le métal jaune est resté stable jeudi alors que la baisse des rendements du Trésor américain a contré un dollar plus fort après que les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale ont montré que la banque centrale s’apprête à réduire ses achats d’actifs dès cette année, selon .. L’or au comptant a peu changé à 1 803,01 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,1% pour atteindre 1 804,30 $ l’once.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1797 $/oz après un gain de 0,4% hier. L’or est mis sous pression par la fermeté du dollar américain alors que les minutes du FOMC ont ajouté à l’incertitude concernant le resserrement monétaire de la Fed. La poursuite des sorties d’ETF pèse également sur les prix. Cependant, les prix de soutien sont des inquiétudes renouvelées concernant le virus et une reprise économique mondiale inégale. L’or pourrait continuer à baisser, car les positions divergentes de la politique monétaire de la Fed et d’autres banques centrales pourraient maintenir le dollar américain soutenu.

Hareesh V, responsable de la recherche sur les matières premières, Geojit Financial Services

La baisse des rendements du Trésor américain et les inquiétudes concernant l’augmentation des nouveaux cas de virus en raison de la variante plus virulente Delta maintiennent les prix de l’or à près de 1800 $ l’once. Pendant ce temps, un dollar américain fort et un sentiment économique mondial optimiste continuent de freiner son attrait pour les actifs sûrs. Sur le plan technique, les prix continuent d’être instables à l’intérieur des niveaux de 1820 à 1748 $ et la rupture de l’un des côtés suggérerait une direction à court terme pour la matière première. Quoi qu’il en soit, une clôture en dessous de 1745 $ est un signal baissier pour le métal.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Aujourd’hui, nous nous attendons à ce que les prix de l’or MCX en août s’échangent avec un biais positif. Un support solide immédiat est observé au niveau de 47 600, ce qui correspond au niveau de 100 EMA sur le graphique quotidien. Nous pouvons voir les prix monter tant que les prix se maintiennent au-dessus de ce niveau. À la hausse, les prix doivent clôturer au-dessus du niveau de 48 000 sur une base de clôture horaire. En cassant au-dessus de ce niveau, nous pourrions voir les prix se diriger vers le niveau de 48 500 pour l’intraday. Les prix MCX SILVER Sep se maintiennent au-dessus du niveau de support clé sur le graphique hebdomadaire. Pour l’intraday, les prix feront face à une résistance proche du niveau de 69 700, soit le niveau de 20 MA sur le graphique horaire. En cassant au-dessus de ce niveau sur la base de la clôture horaire, nous pourrions voir les prix se diriger vers le niveau de 71 000 pour la journée. Sur le front du Comex, les prix de l’or font face à une résistance à 1820 $/once. En cassant au-dessus de ce niveau, nous pourrions assister à une hausse rapide vers 1840 $/once en intrajournalier. La résistance immédiate est de 26,50 $/once. En cassant au-dessus de ce niveau, nous pourrions voir une hausse rapide vers le niveau de 27,00 $/once.

Amit Khare, AVP- Research Commodities, Ganganagar Commodities

Techniquement, les hausses et les baisses des contrats à terme sur l’or d’août sont globalement sur un pied d’égalité technique à court terme et les hausses ont un certain élan. Une tendance à la baisse des prix vieille de quatre semaines sur le graphique à barres quotidienne a été annulée cette semaine. Le prochain objectif de prix haussier des Bulls est de produire une clôture au-dessus de la résistance solide à 1 850,00 $. Le prochain objectif de prix baissier à court terme des ours pousse les prix à terme en dessous d’un solide support technique au plus bas de juin de 1 750,10 $. La première résistance est observée au plus haut de cette semaine à 1 815,70 $, puis à 1 825,00 $. Le premier support est vu au plus bas d’aujourd’hui à 1 794,10 $, puis au plus bas de cette semaine à 1 784,70 $.

Sandeep Matta, fondateur, conseiller en placement TRADEIT

Le ton optimiste perçu des minutes du FOMC a aidé l’or à clôturer au-dessus de 1800 $ l’once après trois semaines de consolidation latérale. Les achats des banques centrales et la hausse des prix de l’énergie offrent des vents favorables haussiers aux métaux précieux, en particulier à l’or, également connu sous le nom de matière première de couverture contre l’inflation. Techniquement, les sentiments sont haussiers pour l’or et après avoir franchi le niveau de 1814 $, il atteindra entre 1835 et 1850 $ en un rien de temps. L’or sur MCX s’est également négocié ferme sur des indices mondiaux et a clôturé presque autour de niveaux élevés de la journée. Les acteurs du marché peuvent s’attendre à des feux d’artifice dans les prix après avoir commencé à se négocier au-dessus de 48 000 niveaux.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47855

Acheter la zone ci-dessus – 47900 pour la cible de 48050-48300

Zone de vente ci-dessous – 47850 pour la cible de 47710-47575

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

