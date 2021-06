Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 8 juin 2021 : les prix de l’or chutent, mais gagnent plus de 8% depuis mars ; vérifiez comment trader l’or MCX – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Depuis mars à ce jour, l’or MCX a gagné 8,34 pour cent. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde ont légèrement baissé mardi, sur fond de tendances modérées sur le marché international. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août ont baissé de 32 Rs à 49 111 Rs pour 10 grammes, contre la clôture précédente de 49 143 Rs. Les contrats à terme sur l’argent de juillet ont également été jugés faibles, en baisse de 257 Rs ou 0,36% à 71 560 Rs par kg sur MCX. Les contrats à terme sur l’argent se sont établis à la hausse à 71 817 Rs par kg lors de la dernière clôture. L’année dernière, en août, l’or MCX a atteint un record de Rs 56 191 pour 10 grammes. D’un niveau record, les prix de l’or MCX ont chuté de 7 080 roupies par 10 grammes. Cependant, parallèlement aux tendances internationales, l’or MCX a affiché des gains pour le troisième mois consécutif en mai. L’or MCX a augmenté de 5,58 % en mai, de 4 % en avril et de 2,87 % en mars de cette année. Depuis mars à ce jour, l’or MCX a gagné 8,34 pour cent.

À l’échelle mondiale, les prix de l’or ont oscillé près du niveau clé de 1 900 $ l’once en raison d’un dollar plus faible et de rendements obligataires inférieurs. L’or au comptant est resté stable à 1 899,94 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,2% à 1 902,80 $ l’once.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les haussiers de l’or sont intervenus hier pour acheter en cas de baisse. Une tendance à la hausse des prix vieille de neuf semaines est en place sur le graphique à barres quotidien. Le prochain objectif de prix haussier des taureaux d’or est de produire une clôture au-dessus de la résistance solide au plus haut de juin de 1 919,20 $ et dans MCX, ils envisagent de clôturer au-dessus de 49700. L’ETF sur l’or qui a connu des sorties au cours des mois de février, mars et avril a vu des entrées de 61,3 tonnes en mai. Cela s’explique en grande partie par l’augmentation de la demande d’investissement avec la vigueur du prix de l’or, ainsi que par le regain d’inquiétudes inflationnistes sur le marché, un dollar plus faible et des rendements réels plus faibles. Nous sommes neutres à haussiers à court terme et haussiers à long terme. L’élan des positions spéculatives des hedge funds a commencé à s’essouffler alors que la comptabilisation des bénéfices est manifestement en cours. Dans MCX, l’or a un bon support autour de 48700 et toute baisse autour de ce niveau devrait être utilisée pour être long avec un objectif attendu de 49700 et un stoploss de 48200.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Aujourd’hui, nous nous attendons à ce que les prix de l’or MCX en août s’échangent positivement en intrajournalier. L’indicateur RSI sur le graphique journalier est de retour en territoire positif. Pour l’intraday, 49 000 seront le support clé des prix, qui correspond au niveau 100 EMA sur le graphique horaire. Tant que les prix se maintiennent au-dessus de ce niveau, nous pouvons voir les prix se diriger vers le niveau de 49 500 pour l’infrajournalier. Les prix de l’argent MCX en juillet devraient également s’échanger avec des sentiments positifs. Sur le graphique horaire, le niveau 100 EMA est au niveau 71 500, ce qui est considéré comme le support immédiat sur la base de la clôture horaire. Tant que les prix se négocient au-dessus de ce niveau, nous pouvons voir les prix se diriger vers le niveau 72 500 pour l’intraday.

Du côté du Comex, les prix de l’or sont revenus au-dessus du niveau clé de 1900 $/once. Tant que les prix sont supérieurs à ce niveau, ils devraient se diriger vers le niveau de 2 000 $ lors des prochaines sessions. Les prix de l’argent oscillent autour du niveau clé de 28 $/once sur le COMEX. Une fois que les prix dépasseront les récents sommets, ils devraient se diriger vers le niveau de 30 $ au cours des prochaines sessions.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement à la hausse près de 1900 $/oz après un gain de 0,4% hier. L’or a profité d’actions agitées et d’un dollar américain plus faible dans un contexte de débat continu sur l’inflation et la politique monétaire. Cependant, les sorties d’ETF et la baisse de la demande des consommateurs en Inde pèsent sur les prix. L’or peut rester agité, reflétant la volatilité du marché des actions et du dollar américain, mais le biais général peut être à la hausse à moins que le dollar américain ne se redresse fortement.

