Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 8 septembre 2021 : l’or MCX en dessous de Rs 46700 peut déclencher une vente ; vérifier le support, la résistance – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or en Inde ont augmenté mercredi, alors même que les taux sur les marchés mondiaux sont restés stables. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme d’octobre sur l’or se négociaient à Rs 72, soit 0,15%, à Rs 47 011 pour 10 grammes, par rapport à la clôture précédente de Rs 46 939. Les contrats à terme sur l’argent de décembre n’ont augmenté que de 29 Rs à 64650 Rs par kg. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent ont clôturé à Rs 64621. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes se sont stabilisés après avoir chuté de 1,6% lors de la session précédente lorsqu’ils ont dépassé le niveau psychologique clé de 1 800 $, car les gains du dollar et la hausse des rendements du Trésor américain ont fait mal appel de lingots. L’or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 796,03 $ l’once, se situant légèrement au-dessus du creux de plus d’une semaine de 1 791,90 $ atteint mardi. Les contrats à terme sur l’or américain sont restés stables à 1 799,40 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Il était surprenant qu’après des données sur l’emploi décevantes vendredi dernier, l’or n’ait pas pu dépasser les 1835 $. Il y avait un consensus sur le fait que l’or est vulnérable au sommet, car le déclencheur pour pousser l’or à la hausse n’a pas eu l’effet prévu. L’or est tombé en dessous de 1800 $ après un dollar américain fort et des rendements du Trésor américain plus élevés. Les rendements du Trésor ont grimpé plus haut sur les attentes, une reprise retardée permettrait à la Fed de tolérer une inflation plus élevée à court terme, ce qui pentifierait la courbe et serait négatif pour l’or à court terme. Si l’or dépasse les 1775 $, le prochain arrêt pour l’or serait de 1750 $. Nous nous attendons à ce que l’or se négocie latéralement et essaierons de trouver une place autour de 1800 $. Dans MCX, les nouvelles ventes peuvent commencer en dessous de 46700 et tous les achats doivent être sortis en dessous de ce niveau.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

Comex Gold a été témoin d’une pression de vente due à son niveau de résistance crucial de 1825 $ en raison de la hausse des rendements obligataires américains et de l’indice du dollar et de son soutien immédiat à 1795-1800 $. En dessous, nous pourrions voir les niveaux de 1780 $ comme prochain niveau de soutien. Dans MCX Gold, son support à court terme est à 46850 avec une résistance à 47200 et au-dessus, nous pouvons voir les niveaux de 47400.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement à la hausse près de 1800 $/oz après une baisse de 1,9% lors de la session précédente. L’or s’est fortement corrigé par rapport aux récents sommets en raison des gains du dollar américain, de la hausse des rendements obligataires et de la forte hausse des actions chinoises. Cependant, les prix de soutien sont les tensions géopolitiques, les risques de virus persistants et la reprise économique mondiale inégale et la position prudente des principales banques centrales. L’or a atteint des sommets récents au milieu des gains du dollar, mais les inquiétudes liées à la croissance et le ton prudent des banques centrales pourraient continuer à soutenir les prix.

Manoj Dalmia, directeur, fondateur, Proficient Equities

L’or a été une zone de non-échange car l’élan haussier des métaux précieux est difficile à trouver malgré l’affaiblissement de la devise et les taux d’intérêt réels restent bien ancrés en territoire négatif. Les prix se négocient dans une petite fourchette étroite et se consolident autour du niveau de Rs 47340. À l’échelle mondiale, le métal précieux était une technique haussière à court terme mais a perdu de son éclat.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47224

Acheter la zone ci-dessus – 47500 pour la cible de 47550-48200

Zone de vente ci-dessous – 46879 pour la cible de 46879-46130

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

