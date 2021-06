Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 9 juin 2021 : entreprises de métaux jaunes sur des indices mondiaux positifs ; vérifier le support, les résistances – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août s’échangeaient de 28 Rs en hausse à 49 155 Rs pour 10 grammes, contre la clôture précédente de 49 127 Rs.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or ont légèrement augmenté en Inde mercredi, à la suite des taux mondiaux, la baisse des rendements obligataires américains ayant soutenu les prix des métaux jaunes. De plus, les investisseurs se sont abstenus de faire de gros paris avant les données sur l’inflation américaine et la réunion de politique de la Banque centrale européenne cette semaine. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août s’échangeaient de 28 Rs à 49 155 Rs pour 10 grammes, contre 49 127 Rs à la clôture précédente. Les contrats à terme sur l’argent de juillet régnaient sur Rs 135 à 71 366 Rs par kg. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont établis à Rs 71 231. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 893,78 $ l’once. Alors que les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,1% à 1 896,60 $ l’once.

Jigar Trivedi, analyste en recherche fondamentale, Anand Rathi Shares and Stock Brokers

Les données du ministère du Travail ont montré que les offres d’emploi aux États-Unis (JOLT: Job Opening & Labour Turnover) ont bondi de près d’un million pour atteindre un nouveau record en avril. Aujourd’hui, aucune donnée économique majeure des États-Unis ne sera publiée. Nous nous attendons à ce que l’or MCX reste lié à la fourchette avec un biais positif avant les données d’inflation de l’IPC américain (vendredi) et les résultats de la politique monétaire de la BCE (demain). MCX Silver est susceptible d’apprécier à Rs. 71 800 par kg en séance d’une journée.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les prix de l’or sont restés dans la fourchette de 48800-49300 alors que les investisseurs attendent les données économiques américaines, c’est-à-dire l’indice des prix à la consommation. Si les chiffres de l’inflation américaine s’avèrent à nouveau plus élevés que prévu, le débat sur une sortie anticipée de la Fed américaine de sa politique monétaire ultra-expansionniste pourrait reprendre, ce qui aurait un impact négatif sur l’or car les rendements obligataires augmenteraient avec le dollar américain. . La hausse des prix des matières premières au cours des derniers mois est un signe inquiétant que l’inflation pourrait devenir problématique. Les futurs haussiers de l’or ont toujours un avantage technique à court terme car les prix sont toujours au-dessus de la ligne de tendance haussière vieille de neuf semaines. Le support solide de l’or se situe à 48250 et la résistance à 49800. Sur le graphique horaire, l’or est toujours au-dessus de sa moyenne mobile sur 200 jours et le RSI_14 est également en territoire positif au-dessus de 57. Toute baisse près de sa moyenne mobile horaire sur 200 jours de 48900 serait un occasion idéale d’être long avec un stoploss de 48500 et un objectif attendu de 49600.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie à près de 1897 $/oz après une baisse de 0,2% hier. L’or est instable car le soutien de la baisse des rendements obligataires, les actions instables sont contrecarrés par un rapport optimiste sur les ouvertures d’emplois aux États-Unis, le manque d’achat d’ETF et la faiblesse de la demande des consommateurs en Inde. L’or peut rester instable, reflétant la volatilité du marché des actions et du dollar américain, mais le biais général peut être à la hausse, à moins que le dollar américain ne s’apprécie fortement.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n'assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d'investir.)

