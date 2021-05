Taux de l’or aujourd’hui, prix de l’or sur 25 My 2021: le métal jaune tombe sur de faibles signaux mondiaux; si l’or en détient 49000, il pourrait atteindre 50500 – Prévisions du prix de l’or, perspectives du prix de l’or

n MCX, l’or a une résistance autour de Rs 48 800 où se situe la moyenne mobile sur 200 jours.

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives du prix de l’or, prévisions du prix de l’or: Les prix de l’or s’échangeaient à la baisse en Inde mardi, à la suite des taux mondiaux alors que les espoirs d’une reprise économique rapide ont stimulé la demande d’actifs plus risqués, tandis qu’un dollar plus faible et une baisse du Trésor américain entraînent des pertes limitées pour le métal refuge. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de juin s’échangeaient Rs 103 ou 0,21 pour cent à Rs 48,450 par 10 grammes, par rapport à la clôture précédente de Rs 48,553. Les contrats à terme sur l’argent de juillet se négociaient à 71 501 roupies le kg, en baisse de 310 roupies ou 0,43 pour cent, par rapport à la dernière clôture de 71 811 roupies par kg. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a reculé de 0,2% à 1 877,26 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or aux États-Unis ont chuté de 0,3 pour cent à 1 879 $ l’once. SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l’or au monde, a déclaré que ses avoirs avaient augmenté de 0,3% à 1046,12 tonnes lundi contre 1042,92 tonnes vendredi.

Rahul Gupta, responsable de la recherche sur les devises chez Emkay Global Financial Services

La faiblesse du dollar et les craintes d’inflation aux États-Unis soutiennent l’or. L’inflation américaine est une priorité pour les investisseurs, ce qui signifie l’incertitude sur ce qui arrive aux taux d’intérêt. La concubinage de la Fed continuera à soutenir les prix de l’or et nous pouvons nous attendre à ce que l’or du MCX grimpe vers Rs 49 000, une négociation constante au-dessus qui pourrait pousser les prix vers 49 650 à 50 100 Rs. À la baisse, le support crucial se situe autour de Rs 48 000. Si une baisse se maintient en dessous de Rs 48 000, le prix peut alors dépasser Rs 47 700 et Rs 47 350.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Il y a un support technique pour l’or dans le COMEX autour de 1849 $ où la moyenne mobile de 200 jours est et la résistance pour l’or dans le COMEX est à 1898 $ juste en dessous du nombre psychologique rond de 1900 $. Les hedge funds reviennent à l’or et ont vu un regain d’intérêt spéculatif alors que les crypto-monnaies ont connu une augmentation de la volatilité significative. Les gestionnaires de fonds ont augmenté les positions spéculatives longues et l’or n’a pas réussi à organiser une frénésie d’achat de trois semaines de cette ampleur depuis juin dernier, soulignant l’amélioration continue des perspectives techniques. Dans MCX, l’or a une résistance autour de Rs 48 800 où se situe la moyenne mobile sur 200 jours. L’oscillateur de momentum (RSI_14) est haussier mais pas dans la zone de surachat, ce qui indique une marge de progression supplémentaire. Cette semaine, le support de l’or est à Rs 47 800, soit la moyenne mobile sur 20 jours. Nous recommandons d’aller long près de Rs 48,200-48,000 pour un objectif attendu de Rs 48,800 et stop loss de Rs 47,700.

NS Ramaswamy, responsable des matières premières, Ventura Securities

Aujourd’hui, techniquement, nous nous attendons à ce que les prix du MCX Gold en juin se consolident dans la fourchette de 47 950 à 49 000 roupies. Il va éclater de chaque côté lors des prochaines sessions de trading. Cependant, la tendance générale est à la hausse pour la période à court terme. Actuellement, le prix de MCX Gold fait face à une forte zone de résistance à la moyenne mobile simple de 200 jours qui se situe autour de Rs 49000 niveaux, et au-dessus duquel la prochaine étape du rallye se dirigera vers Rs 50,000-50,500 dans les prochaines séances de trading. À la baisse, il faudra un soutien solide aux niveaux de Rs 47 950.

(Les opinions dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

