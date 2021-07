Taux de meurtres le plus élevé des plus grandes villes américaines ⋆ 10z viral

Selon CBS News samedi, au moins 314 Philadelphiens ont déjà été assassinés cette année, plaçant la ville de l’amour fraternel en tête de liste des taux de meurtres dans les dix plus grandes villes américaines. Il y a moins de trois mois, dans un essai du Blue State Conservative intitulé « La chute de Philadelphie : un microcosme de la dévastation démocrate », la prédiction et l’évaluation suivantes ont été faites : « La criminalité violente continuera d’augmenter, les taux d’imposition et les dépenses deviendront insoutenables les infrastructures vont s’effondrer. Ce n’est peut-être qu’alors que des villes comme Philadelphie reconnaîtront que les démocrates qu’elles soutiennent détruisent en fait les villes qu’elles aiment. » Malheureusement, cette prédiction n’a été que trop précise, et nous n’avons vu aucun signe d’éclaircissement des citoyens.

Le taux de meurtres à Philadelphie cette année est en hausse de 35% par rapport à l’année dernière, mais cette statistique ne fait que commencer à raconter l’histoire. Le taux de meurtres à Philadelphie l’année dernière a augmenté de 40 % par rapport à 2019 et était en fait un sommet en 30 ans. Nous avons dû remonter jusqu’en 1990 pour trouver un taux de meurtres comparable à 2020 dans la ville. Alors que le carnage à Philly s’accumule en 2021, on ne sait pas jusqu’où nous devrons remonter à la fin de l’année pour trouver une année similaire, tout aussi désastreuse.

Pour bien comprendre l’ampleur des meurtres perpétrés à Philadelphie, considérez cette statistique effrayante : depuis la semaine dernière, le nombre d’homicides dans la ville déjà en 2021 a dépassé « les totaux annuels de six des 12 dernières années ». Pour ceux qui n’ont pas consulté le calendrier récemment, nous sommes à peine à mi-chemin de 2021.

Il convient également de noter que le fléau actuel de la violence affecte la communauté noire à un taux considérablement plus élevé que les autres groupes ethniques, avec plus de 85% de toutes les victimes d’homicide l’année dernière étant des Noirs, même s’ils ne représentent que 44% de la population. . Si les vies noires comptent vraiment, pourquoi Black Lives Matter n’est-il pas descendu à Philadelphie pour aider à mettre un terme à ce massacre ?

Qu’est-ce qui motive le bain de sang de la ville ? Les démocrates de tout le pays aiment blâmer la pandémie de COVID sur tout ce qui les afflige. Vous n’arrivez pas à équilibrer le budget ? Blâmer COVID. Mauvais résultats aux tests de vos districts scolaires ? Le COVID est le coupable. Des lignes de bus en retard ? C’est encore ce foutu virus. Et le taux de meurtres de Philly ne fait pas exception.

Lorsque l’ancien maire de Philadelphie et gouverneur de Pennsylvanie, Ed Rendell, a estimé plus tôt cette année que le maire actuel Jim Kenney devrait envisager de ramener des policiers à la retraite pour endiguer la violence, Kenney a expliqué: «Ed Rendell était un grand maire, était un grand gouverneur, une grande personne. Ed Rendell ne faisait pas face à une pandémie. » Notez que les vaccins COVID étaient administrés dans tout Philadelphie avant le jour de l’An. Au fil de l’année, les blocages et restrictions dus au COVID ont été levés à Philadelphie. Et comme partout ailleurs dans le pays, la vie quotidienne à Philly est revenue à la normale d’avant COVID depuis des mois maintenant, à l’exception du fait que vous avez beaucoup plus de chances d’être abattu si vous quittez votre maison.

Le problème n’est pas le COVID. Le problème, ce ne sont pas les armes. Et le problème n’est pas le manque de soutien des gouvernements fédéral ou étatiques. Le problème, c’est la gouvernance démocratique. La dernière fois que la ville de Philadelphie n’a pas été dirigée par un démocrate, c’était en 1952, lorsqu’un homme du nom de Harry S. Truman patrouillait la Maison Blanche quelques heures au sud à Washington, DC. et les démocrates possèdent la boucherie qui tourmente maintenant leur ville.

Les démocrates sont le parti non seulement de « Defund the Police », mais aussi de « Diaboliser la police ». L’année dernière, alors que les responsables démocrates de tout le pays pointaient du doigt les hommes et les femmes en bleu, les accusant collectivement d’être criblés de racisme systémique, les policiers leur ont partout donné un gros doigt d’honneur. Des milliers de personnes ont démissionné ou pris leur retraite, et la police de Philadelphie ne faisait pas exception, et il est difficile de leur en vouloir. Début mai, la ville comptait des centaines de postes de policiers vacants et avait de grandes difficultés à les pourvoir.

L’actuel procureur du district de Philadelphie, Larry Krasner, un démocrate, a bien sûr été un désastre total. Krasner a été élu en 2017 avec un programme radical de gauche. Lors de son entrée en fonction, Krasner a licencié plus d’un tiers de son département des homicides, affaiblissant sa capacité à tenir les meurtriers responsables. Il a déclaré que la ville n’appliquerait plus les lois sur la marijuana, contribuant ainsi à promouvoir l’anarchie dans les rues. Krasner a réduit la durée des peines, ce qui a permis aux criminels de retourner plus tôt dans les rues de Philly ou, dans certains cas, d’éviter complètement la prison. Et tandis que Krasner se concentrait sur l’inconduite de la police, des tueurs comme Hassan Elliot ont été laissés libres et tués à nouveau.

Krasner est prêt à être réélu cette année, et avec un taux de meurtres incontrôlable et un état de droit en déclin dans sa ville, il a sûrement dû être battu lors de sa bataille électorale primaire en mai, n’est-ce pas ? Aucune chance. Krasner a battu le challenger Carlos Vega dans un glissement de terrain et est presque assuré de vaincre son adversaire républicain en novembre. Et Krasner doit en partie l’argent de vos impôts pour sa victoire écrasante.

PBS financé par les contribuables a diffusé une série en huit parties intitulée «Philly DA» dans le cadre de sa programmation Independent Lens, et dire que la série a présenté Krasner sous un jour favorable serait un euphémisme majeur. La série n’était guère plus qu’une longue publicité pour la campagne Krasner. Krasner est si innovant et si compatissant, et si progressiste, nous a dit PBS. Larry Krasner est tout simplement merveilleux, selon PBS, il n’est donc pas étonnant qu’il soit sur le point d’être réélu. Si nous devions appliquer à cette situation la logique du président Joe Biden selon laquelle Facebook est responsable de « tuer des personnes » en raison de prétendues informations erronées publiées, alors PBS est couvert de sang.

Les promotions de PBS pour « Philly DA » comprenaient des images de Larry Krasner lors d’une audience gouvernementale s’exclamant : « On vous ment ! et il avait raison. Quand Krasner prétend que les problèmes à Philadelphie sont dus à la police et que la ville a trop de gens en prison, on vous ment. Lorsque les démocrates prétendent travailler pour votre meilleur intérêt, on vous ment. Et quand les démocrates de Philadelphie désignent autre chose que leur propre incompétence comme la cause de centaines de citoyens abattus dans leurs rues, on vous ment.

Photo par esu105 sur Flickr.

