Taux d’escompte marchand | Impression décolorée de RuPay : la tarification MDR à blâmer ?

Ici, nous évaluons les tendances et les progrès de l’utilisation des cartes de débit depuis novembre 2019. Bien que la pandémie de Covid-19 ait déformé les tendances en deux périodes, notre objectif ici est d’avoir une idée générale de l’impact possible du MDR sur l’utilisation des cartes de débit.

Par Bhavna Sharma & Ashish Das

Pour promouvoir les transactions marchandes par carte de débit à petit prix jusqu’à Rs 2 000, le gouvernement, au cours des années civiles 2018 et 2019, a rendu le taux d’escompte marchand (MDR) nul pour les commerçants et a fourni aux banques un soutien monétaire vers le MDR, @ 0,4%. En revanche, à compter du 1er janvier 2020, le gouvernement a réduit le MDR à zéro pour chaque transaction utilisant uniquement les cartes de débit RuPay. Ni les commerçants ni le gouvernement n’ont payé aux banques de MDR pour de telles transactions commerciales basées sur RuPay. Cependant, les banques étaient autorisées à imposer le MDR aux commerçants pour chaque transaction utilisant les cartes de débit Mastercard/VISA.

En 2020, avec environ Rs 6,34 lakh crore de transactions par carte de débit, le gouvernement a supprimé le régime zéro MDR du commerçant sur des billets allant jusqu’à Rs 2000, pour les transactions effectuées via des cartes de débit Mastercard/VISA. Les commerçants ont ainsi payé environ Rs 1154 crore pour les transactions de moins de Rs 2 000 de Mastercard/VISA cette année-là, contre zéro en 2018 et 2019.

Entre début septembre 2018 et fin août 2019, il y a eu une émission nette d’environ 4,65 crores de cartes de débit RuPay et environ 4,28 crores de comptes ont été ajoutés dans le cadre du PMJDY. En revanche, pour les deux mandats correspondants suivants, nous constatons une émission modérée de cartes de débit RuPay malgré l’ajout d’un bon nombre de comptes PMJDY (respectivement, 65 lakh et 3,63 crore de septembre 2019 à août 2020, et 1,51 crore et 2,77 crore en septembre 2020 à août 2021).

L’écart croissant entre les nouveaux comptes PMJDY et les cartes de débit RuPay est alarmant. À moins qu’il n’y ait d’autres causes externes, une cause possible d’une telle tendance pourrait être que les banques se sont délibérément éloignées de RuPay pour promouvoir un système de cartes qui leur génère plus de revenus.

Pour évaluer le statut des cartes de débit RuPay, nous comparons la croissance annuelle des nouveaux comptes PMJDY ouverts, les cartes de débit RuPay émises (sous le PMJDY) et le nombre total de cartes de débit en circulation. Bien que la croissance annuelle des nouveaux comptes PMJDY ouverts ait été relativement constante, nous constatons une baisse générale de la croissance annuelle des cartes de débit RuPay émises. Alors que d’une part, la croissance en glissement annuel des cartes de débit Rupay émises dans le cadre du PMJDY diminuait, d’autre part, il y a eu une forte augmentation de la croissance en glissement annuel de l’encours global des cartes de débit. Cela reflète une augmentation implicite de la croissance en glissement annuel des cartes de débit Mastercard/VISA. Au cours des derniers mois, la croissance annuelle des cartes de débit mastercard/VISA est bien supérieure à 5% contrairement à celle des cartes de débit RuPay.

La carte de débit MDR à elle seule a un impact limité dans la détermination de la préférence d’un commerçant pour une carte particulière (par rapport à l’argent liquide), car il ne s’agit que de l’un des rares autres coûts associés à l’acceptation de la carte. Lorsque l’argent liquide est une alternative et que le commerçant attache de l’importance au « coût pour le commerçant », même si le MDR de la carte de débit est égal à zéro, le commerçant doit y réfléchir à deux fois. Il en est ainsi puisqu’il doit payer (i) le MDR élevé de la carte de crédit @ 2-4% et (ii) les loyers mensuels élevés de l’ordre de Rs 200-600 pour les terminaux de point de vente (POS), etc. Ainsi, la préférence pour l’acceptation de la carte de débit par le commerçant n’est pas tout à fait guidée par la seule carte de débit MDR puisqu’il existe d’autres moyens de dissuasion, pour de nombreux petits et moyens commerçants.

Pour le secteur des paiements, la fourniture de cartes de débit RuPay par les banques serait impactée en raison de la tarification différenciée administrée sur le MDR. La tarification MDR administrée pour RuPay est de zéro tandis que pour mastercard/VISA, elle est de 0,4 à 0,9 %. En présence d’une tarification administrée aussi déséquilibrée, et avec la préférence des commerçants pour l’acceptation des cartes étant également guidée par des considérations autres que le MDR par carte de débit, l’offre de cartes de débit par les banques se limite à juste titre aux produits (Mastercard/VISA), qui génèrent un MDR plus élevé. (échange) ou des revenus pour eux, et par conséquent, la même chose est promue par les banques. En raison de la double tarification administrée, la concurrence ne se traduit pas par une diffusion identique des produits de cartes de débit, entraînant une perte de bien-être pour la société sous la forme (i) du choix épuisant des commerçants et des consommateurs d’exploiter les avantages du zéro MDR sur RuPay (en raison du manque d’approvisionnement adéquat en cartes de débit RuPay) et (ii) les banques n’ayant plus la capacité de produire RuPay comme moyen de paiement des commerçants (en raison de considérations commerciales).

Les cartes de débit Mastercard/VISA générant des revenus via MDR peuvent être injustes pour RuPay, mais ce n’est que le début. Il est probable que l’approche actuelle n’est qu’une mesure temporaire pour tester la réaction du marché des paiements par carte. Nous remarquons également que le BHIM-UPI basé sur le téléphone mobile asset-lite cannibalise l’arène des paiements.

L’acceptation des cartes se fait généralement via un produit combiné d’acceptation de cartes de crédit/débit/prépayées. Le MDR pour les cartes de crédit n’est pas réglementé et est donc une proposition coûteuse pour les commerçants. Les commerçants peuvent choisir de s’activer pour l’acceptation de la carte ; Cependant, il n’est peut-être pas conseillé à tous les petits et moyens commerçants d’opter pour l’acceptation par carte relativement coûteuse, en particulier lorsque BHIM-UPI existe. BHIM-UPI ne coûte rien aux commerçants en vertu des lois en vigueur. Éloigner le pays de l’argent liquide dépendrait d’une alternative numérique équivalente, simple, pratique et sécurisée, comme le BHIM-UPI. En septembre 2021, il y avait 365,58 transactions BHIM-UPI crore, pour un total de Rs 6,55 lakh crore.

RBI a fourni les données quotidiennes des réseaux de paiement pour BHIM-UPI et les cartes de débit. En comparant les tendances depuis novembre 2020, nous constatons que les volumes de BHIM-UPI ont constamment augmenté, tandis que les volumes de transactions par carte de débit montrent des signes de baisse. Actuellement, BHIM-UPI atteint près de 13 crores de transactions quotidiennes, contre moins d’un crore pour les cartes de débit.

Avec l’interdiction par RBI des paiements par prélèvement automatique dans les transactions récurrentes et les restrictions à venir pour le stockage des détails des cartes de débit par les commerçants, cela créera forcément suffisamment de frictions pour que les gens s’orientent vers des moyens de paiement alternatifs comme le BHIM-UPI.

Pour remédier aux distorsions présentes dans l’écosystème des paiements par carte, la loi existante doit être repensée afin de permettre un paiement uniforme et contrôlé du MDR sur tous les systèmes de paiement par carte. On peut s’inspirer des plafonds MDR raisonnablement fixés par NPCI pour les cartes de débit RuPay avant 2020. Pour maintenir la parité, parallèlement à une révision des plafonds MDR, les mandats existants qui encouragent actuellement les retraits d’argent gratuits excessifs devraient être révisés. En plus d’arriver au nombre de retraits d’espèces gratuits aux guichets automatiques, la RBI devrait arriver à un seuil basé sur des objets pour le montant des retraits d’espèces gratuits par mois au-delà duquel les banques devraient décourager les retraits d’espèces.

Extraits édités du rapport technique de l’IIT Bombay (octobre 2021) intitulé Merchant Transactions through Debit Cards

Les auteurs font respectivement partie de la SP Jain School of Global Management et du département de mathématiques de l’Indian Institute of Technology de Bombay.

