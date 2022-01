Taux d’essence et de diesel aujourd’hui à Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai, Hyderabad et dans d’autres villes

Prix ​​​​de l’essence et du diesel aujourd’hui en Inde : les tarifs de l’essence et du diesel le 4 janvier sont restés inchangés, maintenant le prix de l’essence à Mumbai à près de 110 Rs le litre.

Taux d’essence et de diesel aujourd’hui à Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai, Lucknow : Les prix de l’essence et du diesel restent les mêmes aujourd’hui (4 janvier) dans tout le pays. Le taux d’essence à Delhi s’élève à Rs 95,41 par litre tandis que le diesel dans la capitale est au prix de Rs 86,67 par litre. À Mumbai, un litre d’essence et de diesel se vend à Rs 109,98 et Rs 94,14, respectivement. Les prix du carburant sont restés stables depuis que le gouvernement central a réduit les droits d’accise afin de faire baisser les tarifs de vente au détail d’un niveau record. Les sociétés de commercialisation du pétrole du secteur public (OMC), dont Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) et Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL), révisent quotidiennement les prix du carburant conformément aux prix internationaux de référence et aux taux de change.

Les OMC n’ont ni augmenté ni réduit les tarifs de l’essence et du diesel depuis plus d’un mois et demi, même si les prix internationaux du pétrole sont restés volatils, le brut de référence Brent plongeant en dessous de 70 $ le baril le 30 novembre contre 84,78 $ le 9 novembre. Cela fait 60 jours maintenant depuis que les prix de l’essence et du diesel ont changé, sauf à Delhi où les prix de l’essence ont chuté le 1er décembre après que le gouvernement local a réduit la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l’essence de 30 % à 19,40 %. Les éventuelles modifications des prix de l’essence et du diesel sont appliquées à partir de 6 heures du matin tous les jours. Les prix de l’essence et du diesel au détail diffèrent d’un État à l’autre en raison des taxes locales telles que la TVA ou les frais de transport.

Prix ​​de l’essence et du diesel à Chennai, Calcutta, Bangalore, Lucknow, Noida, Gurugram

Bombay: Prix de l’essence – Rs 109,98 le litre, Prix du diesel – Rs 94,14 le litre

Delhi: Prix de l’essence – Rs 95,41 le litre, Prix du diesel – Rs 86,67 le litre

Chennai: Prix de l’essence – Rs 101,40 le litre, Prix du diesel – Rs 91,43 le litre

Calcutta: Prix de l’essence – Rs 104,67 le litre, Prix du diesel – Rs 89,79 le litre

Hyderabad: Prix de l’essence – Rs 108,20 le litre, Prix du diesel – Rs 94,62 le litre

Bangalore: Prix de l’essence – Rs 100,58 le litre, Prix du diesel – Rs 85,01 le litre

Lucknow: Prix de l’essence – Rs 95,02 le litre, Prix du diesel – Rs 86,56 le litre

Thiruvananthapuram: Prix de l’essence – Rs 106,65 le litre, Prix du diesel – Rs 93,47 le litre

Noida: Prix de l’essence – Rs 95,51 le litre, Prix du diesel – Rs 87,01 le litre

Gurugram: Prix de l’essence – Rs 95,90 le litre, Prix du diesel – Rs 87,11 le litre

Les prix du carburant dans les villes clés ont été collectivement révisés le 4 novembre après que le gouvernement central a réduit les droits d’accise sur l’essence et le diesel pour faire baisser leurs tarifs de vente au détail de leurs gains records. Le gouvernement a réduit les droits d’accise sur l’essence de 5 Rs le litre et ceux sur le diesel de 10 Rs le litre le 3 novembre pour soulager les consommateurs des prix record du carburant au détail. Le centre a également exhorté les États à réduire la TVA sur les deux carburants automobiles, à la suite de quoi plusieurs États ont annoncé des réductions de TVA.

Pétrole brut pouces plus haut

Les prix du pétrole brut se sont stabilisés à la hausse lundi alors que les investisseurs espéraient une nouvelle reprise de la demande en 2022. Le prix du brut Brent était de 1,2 $ ou 1,5% plus élevé à 78,98 $ le baril tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) était en hausse de 87 cents à 76,08 $ le baril, selon un rapport de ..

