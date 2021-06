Rishi Sunak, le chef d’origine indienne du Trésor britannique, a annoncé qu’une percée historique avait été réalisée en apportant l’équité et l’égalité dans la fiscalité internationale.

Neuf nations de cricket de premier plan se sont affrontées pendant deux ans dans la forme la plus difficile du cricket international pour avoir la chance de remporter le tout premier championnat du monde d’essai, l’événement phare de 2021 de l’International Cricket Council. L’Inde a commencé sa campagne avec sept victoires consécutives et a assuré sa place en finale après avoir infligé à l’Angleterre une raclée complète à Ahmedabad. La finale contre la Nouvelle-Zélande devrait se jouer à l’Ageas Bowl, domicile du Hampshire County Cricket Club. Il est assez intriguant que les liens du Hampshire avec l’Inde soient aussi anciens que le jeu de cricket lui-même. Alors que la première référence définitive au cricket remonte à 1597, le Hampshire est devenu l’un des plus grands bienfaiteurs de la Compagnie des Indes orientales à partir du début des années 1600. L’emploi pour sa main-d’œuvre, la demande pour son bois, les demandes pour ses navires, les marchés pour ses investisseurs et les consommateurs pour ses agriculteurs. L’Inde a donné au Hampshire ce qu’il faut pour construire une ville moderne. Historiquement et culturellement parlant, il ne serait pas exagéré de considérer l’Ageas Bowl, le terrain d’attache de l’équipe indienne. Après tout, qui remplit les tribunes ?

Incidemment, une réunion largement médiatisée des ministres des Finances du G7 a eu lieu la première semaine de juin. Rishi Sunak, le chef d’origine indienne du Trésor britannique, a annoncé qu’une percée historique avait été réalisée en apportant l’équité et l’égalité dans la fiscalité internationale. Le Communiqué de la réunion engageait le G7 à attribuer un nouveau droit de taxation aux économies de marché (pays avec d’énormes marchés comme l’Inde). Il a également engagé le G7 à l’idéal d’atteindre un taux d’imposition global minimum des sociétés de 15 %, essentiellement, le début de la fin des paradis fiscaux. Mais qu’est-ce qui relie la réunion du G7 à la finale tant attendue d’ICC ? Précisément les impôts et l’équité.

Les droits de diffusion constituent le principal élément générateur de revenus de tout événement de cricket. L’ICC détient les droits de diffusion de la finale de l’Aegas Bowl. Bien que nous ne soyons pas sûrs du prix fixé pour la diffusion de la finale, l’ICC a des revenus substantiels qu’il génère des événements de cricket à travers le monde. L’état du résultat global de 2019 a fixé le résultat net annuel d’ICC à 392 millions de dollars, soit près de 3 000 crores de roupies. Cela représenterait environ Rs 650 Crores d’impôts si la société opérait dans un pays où le cricket est réellement joué. Mais les îles Vierges britanniques ne sont pas vraiment réputées pour leur cricket. Pourquoi la CPI opère-t-elle à partir de là ?

L’International Cricket Council est enregistré en tant que société commerciale dans les îles Vierges britanniques (BVI). La loi applicable à une telle société est la BVI Business Companies Act. Étant donné que les activités génératrices de revenus de l’International Cricket Council sont en dehors des BVI, l’ICC est exonéré de toutes les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (y compris les dividendes, intérêts, loyers, redevances). Les plus-values ​​réalisées sur la plupart des transactions par des personnes qui ne résident pas aux BVI sont également exonérées. Pas d’impôts sur les successions, les successions ou les donations payables par des personnes qui ne résident pas aux BVI sur la plupart des actifs financiers. Aucun droit de timbre n’est payable aux BVI sur un transfert d’actions dans une société commerciale internationale des BVI. La CPI est, pour l’essentiel, exonérée de tout impôt sur son revenu global dans les îles Vierges britanniques.

Considérons les filiales d’ICC. La structure organisationnelle de la CPI est indiquée ci-dessous ainsi que les fonctions exercées par chaque entité. Comme on peut le voir, de manière tout à fait compréhensible, toutes les entités impliquées dans l’exploitation d’intérêts commerciaux et la génération de revenus sont situées dans des juridictions/régimes à imposition nulle. Les entités à Dubaï sont situées dans des zones franches, identifiées par le « FZ » dans le nom. Les zones franches sont essentiellement des enclaves géographiques spéciales qui offrent un congé non fiscal pendant une période de 10/15 ans.

Dubaï n’a historiquement imposé que les sociétés pétrolières et gazières et les banques étrangères. Il n’y a pas non plus de retenue à la source ou d’impôt sur les gains en capital à Dubaï. Maurice est également connu pour avoir géré un régime sous la nomenclature du régime International Business Company ou Global Business Company dans lequel les entités générant des revenus uniquement de l’extérieur de Maurice bénéficient d’exonérations fiscales/d’exonérations fiscales importantes. L’ICC Amériques, enregistré aux USA, ne génère clairement pas de revenus et par conséquent l’ICC ne se soucie pas vraiment de l’endroit où il est situé.

Sur un revenu de 392 millions de dollars, essentiellement, la CPI ne paie aucun impôt. En plus de se situer dans des paradis fiscaux, la CPI fait également du lobbying dans les pays où se déroulent les événements pour obtenir des exonérations fiscales sur les revenus générés par les événements. Cependant, il n’est pas tout à fait clair pourquoi la CPI a une aversion pour les impôts. Les impôts construisent une nation. Les impôts créent un public. Les impôts construisent un sport. Les taxes sont nécessaires pour que l’ICC ait un bon nombre de téléspectateurs.

Ce sont précisément ces paradis fiscaux comme les BVI, les Emirats Arabes Unis et Maurice que Rishi Sunak a promis de s’attaquer lors de la réunion du G7. Le réseau satellite du Royaume-Uni de territoires d’outre-mer et de dépendances comprenant les BVI, les îles Caïmans, les Bermudes et Jersey est souvent considéré comme étant en tête du classement des paradis fiscaux pour les entreprises. Donc, on ne sait pas comment la dichotomie fonctionnera. Le Royaume-Uni prendra-t-il de réelles mesures importantes pour couper les artères mêmes de son muscle financier qui dictent les conditions dans le monde financier aujourd’hui ? Dans ce contexte, l’annonce du chancelier de l’Échiquier britannique est intrigante. Autant que la connexion avec l’Inde du Hampshire.

Selon une estimation prudente, les paradis fiscaux privent les pays d’impôts s’élevant à 30 Lakh Crores chaque année. Les pays les plus touchés sont les économies de marché, celles nées des mêmes colonies qui ont été colonisées il y a environ un demi-siècle. Les paradis fiscaux volent silencieusement et discrètement les nations de leurs richesses.

Avec un seuil bas de 15 % de taux d’imposition minimum et des exonérations possibles pour les particuliers, les fiducies et les fonds d’investissement, la décision du G7, bien qu’étant une mesure positive, est loin de changer la donne. Cependant, il reste à voir si l’escroquerie des paradis fiscaux prendra fin.

(Subhash Jangala est codirecteur (OSD), Division de la publicité, Direction générale de l’administration et des services aux contribuables, CBDT. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne représentent pas celles du gouvernement indien ou de Financial Express Online.)

