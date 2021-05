Taux d’inflation 2021: pourquoi les États-Unis veulent de l’inflation

Le gouvernement américain a envoyé des chèques à des millions d’Américains pendant la crise économique causée par la pandémie, mais certains économistes craignent que toutes ces dépenses publiques ne conduisent à l’inflation. Si tout le monde a soudainement 1 400 $ de plus à dépenser, qu’est-ce que cela va faire pour l’économie? Cela entraînera-t-il une hausse des prix et une perte de valeur de l’argent?

Le consensus parmi la plupart des économistes, y compris ceux en charge de la direction de l’économie américaine, est que nous voulons en fait une certaine inflation. Même voir une inflation de 4,2% en avril 2021 ne leur fait pas peur. Et pour comprendre pourquoi, il est utile de considérer l’économie américaine comme un aquarium.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur la façon dont les contrôles de relance aident l’économie et pourquoi les économistes américains veulent réellement de l’inflation. Et En savoir plus sur Emily Stewart de Vox sur ce dont nous devrions et ne devrions pas nous inquiéter en matière d’inflation.

Vous pouvez trouver cette vidéo et tous les Vidéos de Vox sur YouTube. Abonnez-vous pour en savoir plus.