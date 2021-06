Taux d’intérêt des dépôts fixes les plus élevés sur les FD 3-5 ans proposés par 10 banques

Les déposants seniors bénéficient généralement de taux préférentiels allant jusqu’à 50 points de base au-dessus des taux normaux.

Des rendements assurés, la flexibilité de la tenure, la facilité et la clarté de l’investissement et une liquidité élevée sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les dépôts à terme ou les dépôts à terme sont l’un des instruments d’investissement les plus populaires dans notre pays. Ces dépôts à terme pourraient également servir de garantie pour des prêts ou des cartes de crédit selon les termes et conditions de la banque qui pourraient s’avérer être d’excellents outils pour des liquidités supplémentaires.

Cependant, la décision de la Reserve Bank of India de maintenir le taux des prises en pension inchangé à un plus bas de 4% depuis plus d’un an maintenant pour contrer les retombées économiques de la pandémie de Covid-19 a contribué à ce que la plupart des banques réduisent leurs taux d’intérêt FD.

Le fait que les rendements FD soient entièrement imposables selon le taux d’imposition de l’impôt sur le revenu de l’investisseur réduit encore les rendements nets. Cela a été une tendance inquiétante pour d’innombrables investisseurs averses au risque comme les personnes âgées qui comptent souvent sur leurs rendements FD non seulement pour atteindre leurs objectifs financiers mais aussi pour leurs dépenses quotidiennes, selon BankBazaar.

Cela étant dit, alors que la plupart des banques offrent actuellement des taux d’intérêt compris entre 4,25 % et 5,50 % par an pour les FD normaux d’un montant inférieur à 1 crore de roupies, il existe encore quelques banques financières privées et de petite taille qui offrent plus de rendements moyens jusqu’à 7,25 % pa

Les investisseurs peuvent envisager d’investir une partie de leurs fonds dans les FD de ces banques après une évaluation approfondie des risques, et si cela est conforme à leurs attentes de rendement et à leur tolérance au risque.

Donc, si vous envisagez d’investir dans un FD pour une durée comprise entre 3 et 5 ans, voici une liste de 10 banques qui offrent actuellement les taux d’intérêt les plus élevés. Notez que tous les taux mentionnés ci-dessous sont applicables aux FD normaux s’élevant à moins de Rs 1 crore. Les déposants seniors bénéficient généralement de taux préférentiels allant jusqu’à 50 points de base au-dessus des taux normaux.

10 banques offrant actuellement les taux d’intérêt les plus élevés sur les dépôts fixes de 3 à 5 ans

Avis de non-responsabilité : données extraites des sites Web des banques respectives le 18 juin 2021. Le taux d’intérêt le plus élevé pour les FD avec des mandats entre 3 et 5 ans a été pris en compte pour la compilation des données. Tous les taux d’intérêt sont pour les dépôts fixes normaux d’un montant inférieur à 1 crore de Rs. Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

