Taux d’intérêt des prêts immobiliers (banques vs HFC/NBFC) : pourquoi les sociétés de financement du logement appliquent des taux d’intérêt plus élevés que les banques

Image représentative

Les prêts immobiliers sont accordés aux clients par des banques nationalisées et certaines sociétés de financement non bancaire (NBFC) enregistrées en tant que sociétés de financement du logement (HFC). Toutes ces institutions sont réglementées par la Reserve Bank of India (RBI). Cependant, le taux d’intérêt sur les prêts immobiliers pratiqués par les HFC est plus élevé que celui des banques.

Selon le ministre des Finances Nirmala Sitharaman, les HFC facturent des taux d’intérêt plus élevés car ils collectent généralement des fonds auprès du marché ou d’autres prêteurs. En revanche, les banques obtiennent des fonds à moindre coût car elles ont accès à des comptes en devises et à des dépôts sur des comptes d’épargne à intérêt nul ou nul. Le ministre des Finances l’a déclaré récemment dans une réponse écrite à une question du Rajya Sabha.

La question demandait la réponse du gouvernement sur : « si le gouvernement est conscient du fait que certaines sociétés financières non bancaires (NBFC) appliquent environ le double du taux d’intérêt sur les prêts immobiliers par rapport aux banques nationalisées des personnes résidant dans le niveau 1,2 et 3 villes.

Répondant à la question, Sitharaman a déclaré: «Comme indiqué par la National Housing Bank (NHB), le taux d’intérêt facturé par les HFC commence à partir de 6,50 % par an. Comme la Reserve Bank of India (RBI) a déréglementé les taux d’intérêt, les taux sont déterminés le Conseil a approuvé les politiques des HFC. Le taux d’intérêt facturé à un emprunteur individuel dépend de divers facteurs tels que le coût des fonds pour les HFC et d’autres variables qui, entre autres, incluent le profil de l’emprunteur, les antécédents/le score de crédit, la stabilité du revenu, le montant du prêt, la durée de le prêt, etc.

« NHB a informé que le taux d’intérêt facturé par ces HFC est généralement plus élevé que celui facturé par les banques, car les banques ont accès aux comptes courants et aux comptes d’épargne à des taux d’intérêt nuls ou faibles, ce qui leur coûte moins cher, tandis que les HFC lèvent généralement des fonds. du marché ou d’autres prêteurs », a-t-elle ajouté.

Les lignes directrices de la RBI, publiées dans une circulaire du 17 février 2021, portent sur la réglementation des intérêts excessifs facturés et le code de bonnes pratiques pour les HFC.

« Conformément à la présente circulaire, le conseil d’administration de chaque HFC adoptera un modèle de taux d’intérêt prenant en compte des facteurs pertinents tels que le coût des fonds, la marge et la prime de risque et déterminera le taux d’intérêt à facturer pour les prêts et avances. Les taux d’intérêt et l’approche de la gradation des risques et des intérêts pénaux doivent être divulgués aux emprunteurs dans le formulaire de demande et dans la lettre de sanction en plus d’être disponibles sur leur site Web ou publiés dans les journaux », a déclaré Sitharaman.

« En outre, il a été conseillé aux HFC de mettre en place un mécanisme interne pour surveiller le processus et les opérations afin d’assurer une transparence adéquate dans les communications avec les emprunteurs », a-t-elle ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.