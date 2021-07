Taux d’intérêt du Fonds général de prévoyance (GPF) pour le trimestre de juillet à septembre déclaré – Vérifiez les détails

in

Le gouvernement a déclaré le taux d’intérêt sur le Fonds général de prévoyance et d’autres fonds similaires pour le trimestre de juillet à septembre de l’exercice 20201-22. Les souscripteurs du Fonds général de prévoyance et de quelques autres fonds, qui sont des employés du gouvernement, continueront d’obtenir 7,1 pour cent pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, car le taux reste inchangé par rapport au trimestre précédent d’avril à juin 2021.

La Division du Budget de la Direction des Affaires Economiques, relevant du Ministère des Finances, a récemment publié la notification que l’accumulation de fonds au crédit des souscripteurs de la Caisse Générale de Prévoyance (GPF) et d’autres fonds similaires portera un taux d’intérêt de 7,1 par cent pour la période de juillet à septembre 2021.

Auparavant, le taux d’intérêt des produits de petite épargne des bureaux de poste tels que le fonds de prévoyance publique (PPF), le NSC, etc. était resté inchangé pour le trimestre de juillet à septembre 2021. Actuellement, le taux d’intérêt du PPF est de 7,1% par an composé annuellement.

Au début de chaque trimestre de l’exercice, le gouvernement révise le taux d’intérêt des petits plans d’épargne et déclare ensuite le taux du GPF et des autres plans.

Selon le site Web du ministère du Personnel, des réclamations publiques et des pensions, les règles de 1960 du Fonds général de prévoyance (services centraux) s’appliquent à tous les employés temporaires du gouvernement après un an de service continu, à tous les retraités réembauchés (autres que ceux l’admission à la Caisse Contributive de Prévoyance ) et tous les agents permanents de l’Etat.

Contributory Provident Fund Rules (Inde ), 1962 s’applique à tout fonctionnaire non ouvrant droit à pension appartenant à l’un des services placés sous le contrôle du Président. Le Règlement prévoit le retrait d’avances ou des retraits du CPF à des fins spécifiques. Comme dans les règles du GPF, les règles du CPF prévoient également un régime révisé d’assurance liée aux dépôts.

Le taux d’intérêt de 7,1 % pour la période du 1 juillet 2021 au 30 septembre 2021, à compter du 1 juillet, s’appliquera à tous les fonds suivants :

1. La Caisse Générale de Prévoyance (Services Centraux).

2. Le Fonds de prévoyance contributif (Inde).

3. Le Fonds de prévoyance All India Services.

4. La Caisse nationale de prévoyance des chemins de fer.

5. La Caisse Générale de Prévoyance (Services de la Défense).

6. Le Fonds de prévoyance du Département de l’artillerie indienne.

7. Le fonds de prévoyance des ouvriers des usines d’artillerie indiennes.

8. Le fonds de prévoyance des ouvriers du chantier naval indien.

9. Le Fonds de prévoyance des officiers des services de défense.

10. La Caisse de Prévoyance du Personnel des Armées

