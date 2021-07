Taux d’intérêt, frais de banque à domicile révisés par cette banque – Vérifiez les détails

in

Les titulaires de compte India Post Payments Bank gagneront désormais moins sur le solde de leur compte d’épargne tout en payant plus pour les services à domicile. L’IPPB a revu ses frais de banque à domicile ainsi que son taux d’intérêt sur toutes les variantes clients de Comptes d’épargne.

India Post Payments Bank a révisé ses frais bancaires à domicile à compter du 1er août 2021. Actuellement, il n’y a pas de frais applicables sur les services bancaires à domicile car ils ont été supprimés. À partir du 1er août 2021, les frais bancaires IPPB Doorstep seront de 20 Rs pour chaque demande par client.

Pour les comptes d’épargne, le taux d’intérêt a baissé à partir du 1er juillet 2021, cependant, cela dépendra du solde du compte.

Actuellement, le solde jusqu’à Rs 1 lakh rapporte 2,75%, alors qu’il a été révisé à 2,5% par an à partir du 1er juillet 2021. Sur le solde supérieur à Rs 1 lakh jusqu’à Rs 2 lakh, il n’y a pas de changement et les titulaires de compte continuera de gagner 2,75 pour cent par an. La fréquence de versement est trimestrielle pour les titulaires de compte.

IPPB est une banque de paiement et le solde maximum par client à la fin de la journée a déjà été augmenté de Rs 1 lakh à Rs 2 lakh pour ces banques. Le solde de fin de journée au-dessus de Rs. 2 lakh peuvent être transférés sur un compte d’épargne postal lié qui rapporte actuellement 4 pour cent par an.

Une caractéristique unique du compte d’épargne India Post Payments Bank est sa « banque avec carte QR ». Le plus grand avantage de la carte QR est qu’il n’est pas nécessaire de se souvenir du numéro de compte ou d’un mot de passe pour effectuer des activités bancaires car l’authentification peut être effectuée à l’aide de la biométrie du titulaire du compte. On peut également profiter des modes de transfert de fonds NEFT, IMPS, RTGS via le compte IPPB.

