Taux d’intérêt NSC 2022 : calcul du certificat d’épargne national Rs 5L à Rs 7L

Taux d’intérêt NSC 2022, taux d’intérêt du certificat d’épargne national et avantages fiscaux :

Taux d’intérêt du certificat national d’épargne (NSC) 2022-23: NSC est un instrument d’épargne populaire avec des rendements décents et garantis. Délivrées par le gouvernement, les NSC sont assorties d’une période de blocage de 5 ans. L’intérêt est composé annuellement mais payé au souscripteur à l’échéance. Même le Premier ministre Narendra Modi a investi une partie de ses revenus dans des NSC.

Vous pouvez utiliser les NSC pour réaliser de petites et moyennes économies. S’ils sont planifiés judicieusement, ces certificats peuvent également être utilisés pour un revenu mensuel régulier. (Voir le calcul des intérêts NSC ci-dessous). Les experts disent que NSC convient aux investisseurs conservateurs qui souhaitent accumuler de la richesse tout en préservant leur capital.

Où acheter NSC

Vous pouvez acheter des certificats d’épargne nationaux au bureau de poste.

Qui peut acheter des NSC ?

Un particulier peut acheter des NSC pour son propre compte ou pour le compte de mineurs. Les NSC peuvent être détenus conjointement par jusqu’à deux cotitulaires sur une base conjointe ou sur une base de survivant.

Taux d’intérêt NSC 2022

Le taux d’intérêt actuel offert par le gouvernement sur le certificat d’épargne national est de 6,8 %. Le gouvernement indien révise les taux d’intérêt des NSC et autres plans d’épargne sur une base trimestrielle. Par conséquent, le taux d’intérêt NSC 2022 (premier trimestre du Nouvel An) sera connu le 31 décembre 2021.

Calcul des intérêts NSC

Selon le taux d’intérêt actuel, la valeur d’un NSC d’une valeur de Rs 1000 aujourd’hui passerait à Rs 1389,49 après cinq ans.

Si vous achetez des NSC pour Rs 1 lakh aujourd’hui, la valeur de votre avoir passera à Rs 1,38 lakh après 5 ans.

Comme il n’y a pas de limite maximale, vous pouvez acheter des NSC pour le montant de votre choix. Si vous achetez des NSC pour Rs 5 lakh aujourd’hui, la valeur de votre avoir deviendra Rs 6,94 lakh à l’échéance après cinq ans.

Les intérêts sur les NSC sont composés annuellement mais payés à l’échéance. Cela signifie que si vous achetez des NSC pour un certain montant, disons Rs 10 000, chaque mois pendant cinq ans, vous pouvez gagner des intérêts de Rs 3895 + le principal Rs 10 000 chaque mois pendant les cinq prochaines années. Après cinq ans, si vous réinvestissez le capital chaque mois, vous continuerez à gagner 3895 Rs/mois grâce à ces certificats jusqu’à ce que vous continuiez à les détenir.

Limite de dépôt minimum et maximum

Vous pouvez acheter des NSC en coupures de Rs 100, 500, 1000, 5000 et 10 000. Le montant minimum requis est de Rs 100. Il n’y a pas de limite sur le montant maximum que vous pouvez investir dans NSC.

Avantage fiscal NSC

Le montant investi dans NSC bénéficie d’avantages fiscaux en vertu de l’article 80C. Les intérêts courus sont imposables mais sont réputés réinvestis. Par conséquent, les intérêts deviennent également admissibles à la déduction en vertu de l’article 80C (sous réserve du plafond prescrit en vertu de cet article).

Au moment de l’échange de la valeur du certificat, aucun TDS n’est déduit. Cependant, les revenus d’intérêts gagnés sont entièrement imposables entre les mains de l’investisseur en fonction de la tranche de revenu.

Règle de transfert NSC

Le transfert des NSC est autorisé. Ils peuvent être transférés d’une personne à une autre. Pour le transfert des NSC, le consentement d’un fonctionnaire désigné du bureau de poste est requis dans des situations telles que les transferts à l’héritier d’un titulaire décédé, en vertu d’une ordonnance du tribunal, à un proche parent tel que l’épouse, ou le transfert à une banque, une société de logement ou à d’autres institutions comme sécurité.

Encaissement anticipé NSC

Les NSC peuvent être rachetées par anticipation en cas de décès du titulaire, sur décision de justice ou de confiscation par un créancier gagiste. Seule la valeur nominale est payée si les NSC sont encaissés dans un délai d’un an à compter de la date d’achat des NSC. Le taux d’intérêt simple applicable au compte d’épargne postale est payé si l’encaissement est effectué après un an mais avant trois ans à compter de la date d’achat des titres. Les certificats peuvent être encaissés sous forme de valeur actualisée après trois ans.

Règle de nomination NSC

Les titulaires de NSC sont autorisés à déclarer un candidat. Cela peut être fait au moment de l’achat des certificats ou même à un stade ultérieur. Il est important de noter que la nomination n’est pas autorisée sur les certificats détenus au nom d’un mineur. La possibilité de modifier ou d’annuler une nomination est également disponible.

5 avantages clés du NSC

Utiliser comme garantieUtiliser pour économiser de l’impôtRendements garantis par le gouvernementTaux d’intérêt décentOption d’investissement à faible risque

NSC en garantie

Vous pouvez utiliser les certificats d’épargne nationaux comme garantie pour contracter un prêt auprès de n’importe quelle institution financière ou banque.

Qui ne peut pas acheter de NSC ?

Conformément aux règles, les NSC ne peuvent pas être achetés par des NRI, des HUF, des entreprises, des fiducies, des sociétés ou d’autres institutions. Dans le cas où un individu devient un NRI après avoir acheté le certificat, il peut le conserver jusqu’à l’échéance sur une base de non-rapatriement.

