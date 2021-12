Taux d’intérêt SCSS 2022 : calcul du rendement, règles

Taux d’intérêt SCSS 2022-23, Comment calculer les rendements du régime d’épargne pour personnes âgées : savoir comment calculer les rendements et autres règles importantes du régime.

Taux d’intérêt du Régime d’épargne des personnes âgées des Postes (SCSS) 2022 : SCSS est un produit d’épargne accessible aux seniors de 60 ans et plus. A la date d’ouverture d’un compte SCSS, le souscripteur doit être âgé de 60 ans ou plus. Cependant, un assouplissement de l’âge est prévu pour certaines catégories d’individus (voir ci-dessous). Le régime offre un taux d’intérêt décent et un revenu garanti sur la période de dépôt aux personnes âgées.

Avec le compte SCSS, les personnes âgées peuvent recevoir des intérêts trimestriels sur les dépôts jusqu’à Rs 15 lakh. Lisez la suite pour trouver tous les détails importants sur SCSS, le taux d’intérêt et comment calculer les rendements.

Où ouvrir un compte SCSS

Une personne âgée peut ouvrir un compte SCSS auprès de la Poste et dans certaines banques.

Règle du compte joint SCSS

Une personne âgée peut être titulaire d’un compte SCSS à titre individuel ou conjointement avec son conjoint. Les deux conjoints peuvent ouvrir un seul compte SCSS et des comptes joints entre eux. Cependant, dans le cas d’un compte joint, la restriction d’âge ne s’appliquera qu’au premier titulaire. Le montant total du dépôt est attribuable au premier titulaire du compte uniquement dans les comptes joints.

Nominé du compte SCSS

Le déposant est autorisé à désigner une ou plusieurs personnes. Le nom du candidat peut être annulé ou modifié par le déposant.

Terme/Période d’échéance du SCSS

Le montant déposé sur le compte SCSS rapporte des intérêts pour une durée de cinq ans. Un titulaire de compte peut demander une prolongation unique de trois ans dans l’année suivant l’échéance du compte.

Le dépôt dans un compte SCSS étendu portera intérêt au taux applicable à la date d’échéance.

Aussi, l’acompte versé lors de l’ouverture d’un compte SCSS est versé au titulaire du compte au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’ouverture du compte, ou de 8 ans en cas de prolongation de compte.

Dépôt maximum et minimum SCSS

Vous pouvez investir un maximum de Rs 15 lakh dans un compte SCSS. Le montant minimum requis pour ouvrir le compte SCSS est de Rs 1000.

Pouvez-vous avoir plusieurs comptes SCSS ?

Oui. Une personne âgée peut ouvrir plusieurs comptes SCSS. Cependant, les dépôts combinés dans tous ces comptes ne doivent pas dépasser Rs 15 lakh à aucun moment.

Règle de retrait SCSS

Les retraits multiples d’un compte SCSS ne sont pas autorisés. Alors que les intérêts sur l’investissement SCSS sont payables sur une base trimestrielle, le montant principal (dépôt effectué au moment de l’ouverture du compte) est payé à ou après l’expiration de cinq ans, ou après l’expiration de huit ans en cas de prolongation Compte.

Taux d’intérêt SCSS 2022

Actuellement, le taux d’intérêt du SCSS est de 7,4 %. Cependant, le gouvernement indien révise le taux d’intérêt du SCSS, ainsi que d’autres programmes d’épargne, sur une base trimestrielle. Ainsi, le taux d’intérêt SCSS 2022 (pour le premier trimestre de la nouvelle année) sera déclaré d’ici le 31 décembre 2021.

Calcul du taux d’intérêt SCSS : exemples

Conformément aux règles du SCSS, les intérêts gagnés sur les dépôts dans le compte sont payés trimestriellement. Dans le cas où le titulaire du compte ne réclame pas les intérêts dus, un tel montant ne rapporte pas d’intérêts supplémentaires.

Les titulaires d’un compte SCSS peuvent retirer les intérêts dus par crédit automatique sur un compte d’épargne.

Au taux d’intérêt actuel de 7,4% sur le compte SCSS, un dépôt de Rs 15 lakh rapportera Rs 5,55,000 comme intérêt dans cinq ans. Les intérêts trimestriels déposés sur votre compte d’épargne dans ce cas seront de Rs 27 750.

Si vous avez déposé Rs 10 lakh sur le compte SCSS, les intérêts totaux sur cinq ans seront de Rs 3,5 lakh et les intérêts trimestriels seront de Rs 18 500.

Limite d’âge SCSS

L’âge requis pour ouvrir un compte SCSS est de 60 ans ou plus. Cependant, il existe certaines exceptions à cette règle.

Les salariés civils âgés de plus de 55 ans et de moins de 60 ans ne peuvent ouvrir un compte SCSS que dans le mois qui suit la perception des prestations de retraite.

Les employés de la Défense à la retraite de plus de 50 ans et de moins de 60 ans peuvent également ouvrir le compte SCSS dans le mois suivant la réception des prestations de retraite.

Avantage fiscal SCSS

Les dépôts/investissements effectués sur un compte SCSS sont éligibles à la déduction en vertu de l’article 80C de l’impôt sur le revenu.

Selon le site officiel de la poste, les intérêts sont imposables si le total des intérêts sur tous les comptes SCSS est supérieur à 50 000 Rs au cours d’un exercice. Dans de tels cas, TDS est déduit du total des intérêts payés.

Cependant, aucun TDS n’est déduit si le titulaire du compte soumet le formulaire 15G/15H et que les intérêts courus ne dépassent pas la limite prescrite.

Règles de fermeture prématurée du SCSS

Un titulaire de compte SCSS peut fermer le compte prématurément à tout moment après l’ouverture du compte. Si le compte est fermé avant 1 an, aucun intérêt n’est payable. Si des intérêts ont été payés, ils sont récupérés sur le montant principal.

En cas de fermeture du compte SCSS entre 1 et 2 ans, un montant égal à 1,5% est déduit du montant principal.

Si le compte SCSS est fermé entre 2 et 5 ans à compter de la date d’ouverture du compte, alors un montant égal à 1% du montant principal est déduit.

Vous pouvez fermer un compte SCSS étendu à tout moment après l’expiration d’un an à compter de la date d’extension. Et aucune déduction n’est faite dans ce cas.

Faut-il ouvrir un compte SCSS ?

Le SCSS est un régime attrayant pour les seniors car il offre un revenu garanti et des taux d’intérêt généralement plus élevés.

Cependant, le plafond de l’investissement sur le compte SCSS limite les revenus que peuvent générer les seniors. Néanmoins, c’est un bon régime pour quelqu’un qui a un montant forfaitaire à investir et qui n’a pas de revenus provenant d’un régime de retraite ou d’autres sources.

