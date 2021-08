Taux inchangés: la RBI ignore l’inflation, dit qu’elle soutiendra la croissance naissante

La banque centrale est d’avis qu’un soutien à la fois monétaire et budgétaire est nécessaire pour nourrir la « reprise naissante et hésitante ».

La Reserve Bank of India (RBI) a été vendredi sans équivoque : elle continuerait à lutter pour la croissance et conserverait sa position accommodante aussi longtemps que nécessaire pour « relancer et soutenir la croissance sur une base durable ».

La banque centrale est d’avis qu’un soutien à la fois monétaire et budgétaire est nécessaire pour nourrir la « reprise naissante et hésitante ». À cette fin, la RBI a laissé le taux des prises en pension inchangé à 4% même si elle a relevé ses prévisions d’inflation pour l’EX22 d’un gros 60 points de base à 5,7%, qualifiant les pressions inflationnistes de transitoires et largement dues à des facteurs défavorables du côté de l’offre.

Le gouverneur Shaktikanta Das a déclaré qu’à des moments extraordinaires comme ceux-ci, lorsque la banque centrale devait répondre à plusieurs objectifs contradictoires, les politiques devaient être nuancées plutôt qu’unidirectionnelles. RBI a également prolongé la date pour les emprunteurs – dans le cadre de résolution 1.0 – pour atteindre les paramètres opérationnels spécifiés à octobre de cette année. De plus, le programme TLTRO en ligne de soutien aux secteurs en difficulté a été repoussé à fin décembre.

Dans le même temps, la banque centrale a augmenté le quantum des enchères de pension inversée à taux variable (VRRR) à Rs 4 lakh crore d’ici septembre, poursuivant la normalisation calibrée qui a commencé en juillet avec une tolérance plus élevée pour les rendements obligataires. Les experts, cependant, ont déclaré que les VRRR plus importants devraient être considérés comme une réponse à l’excès de liquidité dans le système – environ environ Rs 8 lakh crore – plutôt que comme une mesure forte pour retirer le soutien de la politique monétaire. Ils ont déclaré que cela donnerait aux marchés le temps de s’adapter aux niveaux de liquidité inférieurs. Le gouverneur Das a affirmé que les VRRR plus élevés ne devraient pas être considérés comme un renversement de la position accommodante. Pranjul Bhandari, économiste en chef chez HSBC India, a déclaré que deux développements, l’occurrence et la gravité de la troisième vague de Covid-19 et la reprise du taux de vaccination, détermineraient le début et la vitesse du processus de normalisation.

Les rendements de référence ont clôturé en légère hausse vendredi, les marchés obligataires ayant perçu le ton de la RBI comme légèrement moins accommodant qu’auparavant. Le désaccord d’un membre du Comité de politique monétaire (MPC) sur le maintien de l’orientation accommodante ainsi que la très forte hausse des prévisions d’inflation ont laissé au marché l’impression que le dénouement pourrait être plus rapide que prévu. Le rendement de référence devrait augmenter de 6,4 à 6,5 % d’ici la fin de l’année et les taux à court terme devraient également augmenter. RBI a annoncé deux enchères GSAP de Rs 25 000 crore chacune.

Les banquiers pensent que les taux d’intérêt ont atteint un creux et que les taux de prêt ne devraient pas baisser davantage. Un banquier senior a souligné que même si la demande de prêts pourrait ne pas être stimulée après l’annonce de la politique, elle ne diminuerait pas non plus. Il a déclaré que les taux d’intérêt sur des produits tels que les prêts immobiliers pour lesquels les marges étaient faibles ne devraient pas baisser davantage. Le gouverneur Das a observé lors de la conférence de presse que les taux d’intérêt sur les nouveaux prêts avaient baissé de 217 points de base entre février 2019 et maintenant, tandis que pour les prêts existants, la transmission de la baisse des taux de pension avait été de 117 points de base. Entre mars 2020 et maintenant, la transmission sur les nouveaux prêts avait été de 146 points de base tandis que pour les prêts en cours, elle avait été de 101 points de base.