Taux repo inchangé positif pour les emprunteurs de crédit immobilier : Agents immobiliers

Comme largement attendu, la RBI a maintenu mercredi le statu quo sur les taux directeurs dans sa politique monétaire de décembre.

Si vous avez contracté un prêt immobilier ou envisagez d’en contracter un dans un avenir proche, voici une bonne nouvelle pour vous. Comme largement attendu, la RBI a maintenu mercredi le statu quo sur les taux directeurs dans sa politique monétaire de décembre. Alors qu’aucun changement du taux des prises en pension n’était attendu, il était possible que le taux des prises en pension soit relevé, ce qui ne s’est pas non plus produit.

Commentant la même chose, Anuj Puri, président du groupe ANAROCK, a déclaré : « Avec Omicron jetant l’ombre d’un doute à travers le monde et en Inde, la RBI a décidé de maintenir le taux des prises en pension à 4 % et le taux des prises en pension à 3,35. %. C’était prévu, et c’est la neuvième fois consécutive que la RBI maintient le statu quo au milieu des incertitudes actuelles. »

Le taux de prise en pension inchangé contribuera à maintenir le statu quo sur le régime de taux d’intérêt bas en vigueur pendant encore un certain temps. « Cela fonctionne bien pour tous les emprunteurs de prêts immobiliers car l’environnement d’abordabilité se poursuivra », a ajouté Puri.

Saluant le statu quo de la RBI sur les taux directeurs, Amit Goyal, PDG d’India Sotheby’s International Realty, a déclaré : « Cela signifie que le taux d’intérêt des prêts immobiliers restera au niveau actuel de moins de 7 % par an. En outre, le gouverneur a déclaré à juste titre dans sa déclaration que la récente réduction des droits d’accise et de la TVA d’État sur l’essence et le diesel soutiendrait la demande de consommation en augmentant le pouvoir d’achat. Nous nous attendons à ce que la demande sur le marché du logement s’améliore encore. Tous les regards sont désormais tournés vers le prochain budget. Cela stimulera le secteur immobilier si le gouvernement augmente les déductions sur les prêts immobiliers dans le budget 2022. »

Les experts du secteur ont déclaré que cette position accommodante favoriserait la dynamique de la demande et propulserait la croissance économique pour atténuer l’impact de Covid-19.

« Cela soutiendra la vision de la RBI d’une croissance du PIB de 9,5% pour l’année. Dans le même temps, la croissance dépendra également de la nouvelle variante de Covid-19 et de son impact. Le taux de prise en pension inchangé continuera d’améliorer les sentiments dans le secteur immobilier. Le secteur du logement connaît déjà une reprise des ventes, tirée par des taux de prêt immobilier bas, une demande refoulée et des prix stables », a observé Ramesh Nair, PDG-Inde et directeur général, Développement du marché-Asie, Colliers.

C’est peut-être aussi le bon moment pour acheter la maison de vos rêves, car les taux d’intérêt sont actuellement à un niveau record et la situation pourrait ne pas rester la même à l’avenir.

Suren Goel, associé, RPS Group, a déclaré : « La décision de la RBI de maintenir le statu quo sur les taux d’intérêt signifie que les taux des prêts immobiliers continueront de rester à un niveau record. Cela augure bien pour le secteur de l’habitation et le secteur immobilier dans son ensemble. Avec des prix raisonnables, des taux d’intérêt plus bas et un choix suffisant, c’est peut-être le meilleur moment pour acheter une maison de rêve et nous espérons assister à une augmentation de la demande.

