Tavares frites Betis

21/11/2021 à 14:31 CET

Le Real Madrid a remporté une confortable victoire de 71-48 contre le Betis qui a montré la raison de sa situation de qualification et qui a été frite avant la domination de Walter Tavares dans les premières minutes.

Malgré son cinquième match en dix jours, Madrid s’en sort avec vigueur, soutenu par un Walter Tavares dominant qui a submergé un faible Betis qui s’est montré résigné à son sort.

Le 11-0 initial reflétait clairement cette situation et cela a forcé Place Jeanne demander des temps morts et demander plus d’intensité à ses joueurs.

Madrid a commencé à baisser le piston du jeu et Pablo Laso a donné entrée, avant de conclure le premier quart-temps, à Nigel Williams-Goss qui est revenu dans l’équipe après trois semaines d’absence. Avec 18-6, ils ont terminé les 10 premières minutes.

Dans le deuxième acte, Madrid détendu et au Betis Shannon Evans Il a montré sa qualité individuelle avec des actions de mérite, avec lesquelles le score a ralenti à 32-21 avec lequel les équipes ont aligné le vestiaire.

En fait, le Betis a marqué le deuxième quart avec 14-15.

Madrid a dominé le rebond, 27-18 en première mi-temps, mais a raté trop de tirs et a laissé le Betis grandir.

Personne n’a quitté le guide à la reprise. Tavares il a continué à dominer. Evans, augmentant leur nombre et Madrid ratant des occasions claires et dominant le rebond.

L’équipe sévillane s’est approchée timidement du tableau d’affichage, 39-31 (m.24,30) et Madrid a répondu avec quelques défenses et autant de contre pour rétablir une différence plus large, 45-31 (m.26). Et clôturer, pratiquement, le match avec 53-33 (m.28).

Guerschon Yabusele, Il a soulevé le public de leurs sièges avec un panier et un bouchon arrière qu’ils ont ajouté à 57-34 avec lequel le troisième acte s’est terminé.

Avec 23 points d’avance, le dernier quart-temps manquait d’importance. Williams–Goss accumulé des minutes dans son réajustement à l’équipe et Laso a donné du repos aux joueurs les plus utilisés.

Madrid a fini par gagner 71-48, grâce à Tavares il a refroidi le Betis au début du match.

Fiche technique:

71 – Real Madrid (18 + 14 + 25 + 14) : Heurtel (10), Abalde (11), Hanga (5), Tavares (11) et Yabusele (8) -équipe de départ-, Williams-Goss, Causeur (3), Núñez, Rudy (3), Vukcevic (8), Poirier (7) et Llull (5).

48 – Coosur Betis (6 + 15 + 12 + 14): Almazán (3), Evans (22), Bertans (2), Pasenniks (8) et Brown (4) -équipe de départ-, Agbelese (2), Marín, Gómez, Burjanadze ( 2), Bleijenbergh (4), Spires (1) et Pozas.

Arbitres: Rafael Serrano, Sergio Manuel et Alberto Sánchez. Sans éliminé.

Incidents: Match correspondant à la onzième journée de la Ligue Endesa joué au Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid devant environ 4000 spectateurs.