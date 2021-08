Tavi Gevinson organise certaines de ses trouvailles de friperie pour des travaux de logement – WWD

Thrifting n’est pas nouveau pour l’actrice, écrivaine et rédactrice en chef de magazine Tavi Gevinson, qui a puisé dans son placard pour organiser une collection en ligne qui est vendue par Housing Works.

Les acheteurs peuvent trouver des articles comme une robe qui lui a été offerte par Courtney Love – et d’autres favoris difficiles à séparer – lors de la vente organisée en l’honneur de la Journée nationale des magasins d’aubaines de mardi. Toutes les ventes bénéficieront à l’organisation, qui fournit un soutien et un plaidoyer pour les personnes touchées par l’itinérance et le VIH/SIDA.

Atteinte sur le tournage du redémarrage de “Gossip Girl” de HBO Max, Gevinson, une économe de longue date, a déclaré que Housing Works était l’un de ses repaires depuis son arrivée à New York il y a sept ans. Après avoir amassé elle-même beaucoup de vêtements vintage – provenant des lecteurs de son blog, des événements auxquels elle a assisté et des pièces dans lesquelles elle a joué où elle a acheté ses costumes après le salut final, entre autres avenues – Gevinson a déclaré: «J’ai juste tellement de vêtements que je peux réellement porter et tant que j’aime mais qui ne sont plus dans mon style.

Après avoir organisé des événements de livres à Housing Works pour son magazine maintenant fermé Rookie et organisé une vente d’étiquettes dans l’un de ses magasins il y a quelques années, elle a déclaré que la vente était un moyen de “maintenir cette étrange chaîne d’histoire avec ces vêtements, parce que tant d’entre eux ont une histoire intéressante.

Une jupe d’écolière bleu marine qui était l’une de ses premières trouvailles de l’Armée du Salut en tant que collégienne était difficile à abandonner. L’ayant porté « des milliers de fois », Gevinson a déclaré qu’il coûtait à un chiffre. Les pièces de Shareen Vintage à Los Angeles sont également à gagner. Enfant, sa mère faisait beaucoup d’économies pour être pratique et économe. Gevinson en voulait parce qu’elle voulait de nouveaux articles comme ses amis l’avaient fait. “Une fois que j’ai commencé à lire des blogs de mode, j’ai réalisé quelles choses intéressantes je pouvais trouver dans une friperie”, a-t-elle déclaré.

Gevinson apparaîtra dans une production off-Broadway de “Assassins” à Classic Stage Company. Le tournage de “Gossip Girl” est plus difficile que le théâtre pour l’actrice, qui a plus d’expérience sur scène. «Je suis continuellement époustouflé par la difficulté technique. J’ai passé toute ma carrière d’acteur à essayer de ne pas penser à ce que font mes mains. À cause de la continuité, je dois soudainement penser à mes mains. Il y a tellement de nouveaux tours d’esprit que j’ai dû jouer sur moi-même pour que toutes ces choses différentes se produisent en même temps dans les prises de couple que vous obtenez quelque chose de bien.