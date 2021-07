Tavo González avoue ce qu’il ressent pour Mirna Almada

Telemundo Tavo Gonzalez a été surnommé “El León” pendant son séjour à Exatlon.

La cinquième saison d’EXATLON États-Unis se poursuit à toute vapeur avant la finale de l’émission de téléréalité Telemundo, et l’équipe Contending ne cesse de montrer que l’union brille entre eux.

Malgré les différences et les situations normales typiques de la “concurrence la plus féroce de la planète”, les Bleus essaient de se serrer les coudes et individuellement, à chaque fois qu’un circuit est effectué, et bien qu’au début il y ait eu des doutes sur certains des concurrents pour leur performance, au fil des jours, chacun a reçu à juste titre les éloges qu’il mérite.

Tel a été le cas de Mirna Almada, qui a cette fois entendu de Tavo, Octavio González, l’aveu de ce qu’il pense d’elle et a laissé le Mexicain avec un visage de plaisir.

Tavo s’extasie sur l’infirmière sportive, qui apprécie avant tout le fait d’avoir surmonté ses lacunes, tout au long de la compétition.

« En parlant de Mirna, c’est quelqu’un qui a évolué de manière impressionnante. Au début donc, il nous a sortis de chez nous, avec ses premières passes, mais il a beaucoup évolué », a confié l’athlète d’EXATLON à propos de son coéquipier.

Le candidat bleu, ayant sa partenaire à ses côtés, ne s’est pas arrêté là, et a reconnu que Mirna est une athlète qui a toutes les exigences et les talents nécessaires pour briller dans EXATLON, comme elle l’a fait.

Jouer

Exatlón USA 5 : Mirna Almada partage 5 choses que vous ne saviez pas sur elle | Telemundo Vidéo officielle de Telemundo. Mirna Almada, de l’équipe en lice d’Exatlón États-Unis pour la cinquième saison, partage en exclusivité cinq choses pour en savoir plus sur elle. Téléchargez notre application : telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS : bit.ly/TelemundoYTChannel Exatlón Un test d’habiletés collectives et individuelles, une compétition qui cherche à trouver la personne avec les capacités physiques et mentales les plus fortes à travers… 2021-05-15T23 : 00 : 05Z

Tavo a souligné que Mirna était sur le point d’atteindre les 100 victoires et a réitéré ses sentiments de confiance et d’admiration.

“Il a montré que pour quelque chose il est venu ici pour la compétition … et bien, déjà 100 victoires, 100 victoires, je pense qu’il peut le faire aujourd’hui”, a ajouté Octavio.

Le candidat a également parlé de lui et s’est dit très excité pour le moment qu’il vit à EXATLON.

« Tout d’abord, heureux d’être de retour dans la compétition. Être dehors nous déprime toujours. La vérité est que nous sommes ici pour quelque chose, pour concourir, et la vérité est que je suis également reconnaissant, car je suis de retour sur mon circuit préféré », a déclaré Tavo.

Mirna a gagné l’amour et le soutien de nombreux fans de la série, qui admirent sa discipline et son engagement envers le sport, auquel, selon son propre aveu, elle passe 3 à 4 heures par jour à faire de l’exercice.

Dans une précédente confession que Mirna a faite sur sa vie personnelle, elle a ajouté que la personne qui la motive le plus est sa mère, elle a révélé qu’elle dort sur le ventre, à température moyenne, car elle a tendance à avoir froid et qu’en plus à cause de son petit ami, elle lui manque ses trois chiens : Lucas, Max et Rocky.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires