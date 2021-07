Tavo révèle si une catastrophe bleue arrive dans EXATLON

in

Telemundo Tavo Gonzalez a été surnommé “El León” pendant son séjour à Exatlon.

Il ne reste que quelques jours avant la fin de la cinquième saison d’EXATLON USA, et dans les derniers instants de la semaine 27, les Bleus souffrent toujours après avoir subi la perte d’un membre de l’équipe pour la première fois en près de deux mois. .

L’élimination de Génesis Romero a mis fin à l’invaincu que les Concurrents avaient maintenu avec une grande fierté, et bien qu’une défaite ne signifie pas la perte de la guerre, une peur que certains partisans des Bleus ont manifestée et que les Rouges tiennent presque pour acquise, est que l’élimination subie pourrait nuire à l’humeur des Bleus, et avoir une catastrophe de défaites à l’horizon.

C’était du moins la question posée par le compte officiel EXATLON sur Instagram, où ils ont partagé une vidéo dans laquelle l’animateur de l’émission, Frederik Oldenburg, a interrogé devant lui l’un des athlètes les plus coriaces des Participants, sur l’effet que aura la perte de Genesis dans l’équipe, et si cela les inquiète, d’autres échecs se produiront.

“De quoi avez-vous parlé hier, car cela peut déclencher les alarmes pour l’équipe Azul, face à ce qui s’en vient cette semaine”, a déclaré l’animateur de l’émission, rejoignant le message avec lequel le clip a été partagé, où EXATLON a déclaré: “Il y a eu sept semaines sans que l’équipe perde un membre. Combien pèsera cette défaite ?Une débâcle (catastrophe) s’annonce-t-elle pour les prétendants ? Le Lion répond ».

Face au questionnement ouvert, Octavi Tavo González, a abordé la question avec beaucoup de calme et d’humilité, et bien qu’il ait admis qu’il était difficile de perdre un membre après tant de temps de victoires, il a reconnu qu’il y avait eu des échecs, mais il était positif sur le nord qu’en équipe Ils se sont frayé un chemin jusqu’à la finale.

«Eh bien, comme vous le dites, nous avons déjà eu plusieurs dimanches invaincus où il n’y a plus de blues, malheureusement nous avons perdu Genesis. Je pense que nous avons fait la moitié du travail, car nous avons gagné la sentence, mais ensuite, le jour de l’élimination, les choses n’ont pas fonctionné, mais bon, l’équipe est toujours concentrée et l’équipe va bien », a déclaré Tavo, entouré de ses coéquipiers.

L’athlète concurrent a assuré que cette semaine, l’objectif principal était de travailler dur physiquement, afin qu’il n’y ait pas un autre éliminé de son groupe, afin de réaliser ce qu’ils ont proposé que la finale soit plus bleue que tout.

“Nous sommes concentrés, en travaillant tous les jours et en nous entraînant, car nous voulons déjà éviter d’aller en élimination pour pouvoir atteindre la finale autant que possible”, a déclaré Tavo.

Les commentaires favorables des adeptes des Bleus n’ont pas attendu après les propos de Tavo

“Les meilleures vibrations 💙💙💙💙💙💙💙💙oui tu peux, oui tu peux”, “Top prétendants Top my WARRIORS 👊💪💙💙💙💙💙💙💙💙💙🔥🔥🔥”, “That ehhh Ana 👏👏👏 “et” la victoire sera pour les Bleus “, étaient quelques-uns des messages que les fans des concurrents ont exprimés, tout en louant Wilmarie pour sa ténacité à concourir. , malgré sa blessure .

