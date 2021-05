Tawny Kitaen, actrice vidéo de Whitesnake, décède

. Tawny Kita est mort: Comment l’actrice de vidéoclips emblématique des années 80 est-elle décédée?

Tawny Kitaen, l’icône des années 1980 dont l’apparition dans les vidéoclips du groupe Whitesnake l’a rendue célèbre, est décédée chez elle en Californie. L’actrice avait 59 ans.

Sur la cause du décès de Tawny Kitaen, TMZ a assuré qu’il était décédé à Newport Beach, en Californie, le vendredi 7 mai 2021, mais le coroner n’a pas encore rendu public la raison de son décès.

Les filles de Kitaen ont confirmé sa mort sur Instagram. Wynter Finley, 28 ans, et Raine Finley, 22 ans, ont écrit: «Nous avons le cœur brisé et attristé d’annoncer la mort de notre mère. Nous voulons simplement vous remercier tous, ses fans et amis, de lui avoir toujours montré tant de soutien et d’amour », a poursuivi leur déclaration commune. «Il nous a donné la vie. Elle nous manque et nous l’aimons et savons que son héritage vivra pour toujours. “

David Coverdale de Whitesnake, qui était autrefois marié à Kitaen, a tweeté: «Je viens de me réveiller avec une nouvelle très triste et inattendue… En attente de confirmation… mais si c’est vrai, mes condoléances à ses filles, sa famille, ses amis et ses fans…».

Daily Variety a rapporté que le coroner avait noté que Tawny Finley était décédé à son domicile le matin.

Kitaen était connue pour ses apparitions de mannequin, ses relations avec des hommes de premier plan et ses problèmes juridiques et de toxicomanie. L’actrice a fait face à une variété de problèmes tout au long de sa vie. Mais beaucoup de gens qui ont vécu les années 1980 s’en souviennent le mieux pour son moment déterminant dans les vidéos de Whitesnake. Vous pouvez consulter quelques-uns des clips vidéo de Tawny Kitaen ci-dessous.

Selon TMZ, Kitaen avait des problèmes très médiatisés avec la drogue et l’alcool, mais on ne sait pas si cela a joué un rôle dans sa mort.

Kitaen était surtout connue pour ses apparitions dans des vidéoclips de heavy metal.

Kitaen était une jeune femme californienne née à San Diego. Sa première apparition n’était pas avec Whitesnake, mais avec le groupe de heavy metal RATT, selon Daily Variety.

Le modèle est apparu sur la couverture de deux albums dans les années 1980. Elle sortait avec le guitariste du RATT Robbin Crosby, et est également apparue dans un vidéoclip du RATT lorsque MTV et les vidéoclips sont devenus à la mode. Elle était encore au lycée quand ils ont commencé à sortir ensemble, et elle a suivi le groupe à Los Angeles, selon TMZ.

C’est après ce moment qu’elle a joué dans des vidéos de Whitesnake, se déplaçant en voiture et faisant de la gymnastique sur “Here I Go Again” en 1987. Elle a épousé David Coverdale, le chanteur principal de Whitesnake, mais le mariage n’a duré que deux ans, selon Variété. tous les jours. Elle a également eu une liaison avec OJ Simpson.

Kitaen a eu deux filles avec un joueur de la Major League Baseball et des rôles dans des films

Selon Page Six, après Coverdale, Kitaen a épousé la star du baseball Chuck Finley et a eu deux filles avec lui, avant que le mariage ne se sépare et qu’il ne l’accuse de violence domestique. Les accusations (TMZ l’a accusée de l’avoir frappé au visage avec des talons hauts) ont été abandonnées, mais Finley a demandé le divorce.

En plus des vidéoclips de Whitesnake, elle était connue pour son rôle dans le film “Bachelor Party” avec Tom Hanks en 1984. Elle est également apparue dans les films “The Perils of Gwendoline” et “After Midnight”.

Kitaen est également apparu dans un jeu télévisé “To Tell the Truth” en 1976.

Mais c’est probablement sa vie personnelle troublée et ses vidéoclips dont la plupart des gens se souviennent d’elle.

Selon TMZ, l’actrice est devenue fascinée par le monde de la musique quand, à 14 ans, elle a vu un concert de Peter Frampton et s’est terminée par un spectacle dans les coulisses. Cela lui a donné envie de faire partie de la scène musicale heavy metal de Los Angeles et elle est devenue l’une des personnes les plus étroitement associées à elle dans l’esprit des fans.

