Tawny Kitaen est décédé d’une maladie cardiaque avec des opioïdes comme facteur contributif

Kitaen fauve, la défunte actrice qui a joué dans « Bachelor Party » et dont la vie personnelle a été remplie de hauts et de bas radicaux, est décédée de problèmes cardiaques… ceci selon son autopsie.

Selon le bureau du coroner du comté d’Orange, la cause officielle du décès de Tawny est la cardiomyopathie dilatée… le type de maladie cardiaque le plus courant.

Les autres facteurs contributifs comprennent les artères obstruées, les antidépresseurs, les sédatifs, le Tylenol, les analgésiques nerveux et les opioïdes.

TMZ a cassé l’histoire … Tawny est décédé le 7 mai à Newport Beach, en Californie, et les flics ont dit à sa famille qu’il n’y avait rien trouvé sur les lieux suggérant que l’alcool, la drogue ou les pilules aient été un facteur dans sa mort, et qu’il n’y avait aucun signe qu’elle s’est suicidée.

La mort de Tawny est survenue peu de temps après le décès de son père, et son frère nous a dit que la perte de leur père était simplement trop pour elle gérer.

Sa famille et ses amis proches récemment réunis se souvenir d’elle une dernière fois avec une célébration intime de la vie à Newport… et elle a été incinérée.

Tawny a vécu une vie assez riche en histoires – elle a joué dans des films comme celui mentionné ci-dessus, et a des crédits dans des films comme « The Perils of Gwendoline » et « After Midnight » – ainsi que plusieurs séries télévisées à succès, telles que « Santa Barbara », « Le nouveau WKRP à Cincinnati », « Eek ! le chat », « Hercule », « Moms Anonymous » et bien d’autres au fil des ans.

Et, Tawny a été célèbre dans certains clips vidéo, notamment « Is This Love » et « Here I Go Again » de Whitesnake.

Tawny avait 59 ans.