Tax Talk: Comment calculer la taxe sur votre propriété

in

La limite de Rs 2 lakh (en cas de propriété indépendante et pour la compensation avec d’autres chefs de revenus) s’applique pour l’ensemble des intérêts avant et après la construction.

Par Shailesh Kumar

L’immobilier a toujours été considéré comme un mode d’investissement sécurisé, notamment pour les investisseurs de long terme. Un tel bien peut être acquis pour y résider ou dans le seul but de bénéficier d’avantages locatifs et de plus-value. Alors que l’appréciation de la valeur de la propriété est imposée au moment de la vente en tant que plus-values, les avantages locatifs concomitants sont imposés sur une base annuelle entre les mains du propriétaire.

Taxe sur les locations

Alors que les loyers perçus sont imposables sous la rubrique « propriété immobilière », les revenus de sous-location de biens immobiliers sont généralement imposés sous la rubrique « autres sources ». En cas de copropriété, l’incidence fiscale est répartie proportionnellement sur la base de la quote-part de chaque copropriétaire de l’immeuble. Une propriété de maison détenue dans le but de résider par vous-même et par votre famille ne peut pas être taxée jusqu’à une limite de deux maisons, cependant les locations d’une propriété commerciale seront toujours taxées. Au-delà de deux maisons indépendantes, le loyer fictif est imposable entre les mains d’un particulier même si le bien n’est pas réellement loué.

Lors du calcul du revenu imputable sur ces locations, la Loi de l’impôt sur le revenu, 1961 permet certaines déductions sous ce chef de revenu. Outre la déduction des taxes municipales payées par le propriétaire au cours de l’année, une déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % de la valeur annuelle nette du loyer est prévue indépendamment des dépenses réelles encourues.

Cette déduction forfaitaire est fournie pour compenser les dépenses générales d’entretien et de réparation uniformément à tous les propriétaires sans avoir besoin de tenir des comptes pour ces dépenses. Cependant, après octroi de cette déduction forfaitaire, aucune déduction supplémentaire n’est autorisée pour d’autres dépenses telles que les frais d’entretien dans les appartements sociaux, l’assurance des biens, etc.

Intérêts payés sur le prêt immobilier

La loi prévoit également un certain allégement aux contribuables contre les intérêts payés sur le prêt immobilier qui peut être pour l’achat, la construction, la réparation, le renouvellement et la reconstruction de la propriété. La limite maximale de déduction des intérêts en cas d’indépendant est limitée à Rs 2 lakh, c’est-à-dire que tout intérêt au-delà de cette limite monétaire expire, mais la loi n’a spécifié aucune limite monétaire pour réclamer la déduction des intérêts en cas de un bien loué.

Auparavant, la totalité de la perte (c’est-à-dire l’excédent des charges d’intérêts sur les revenus locatifs, le cas échéant) au titre du paiement des intérêts sur les prêts immobiliers pouvait être déduite d’autres chefs de revenus sans limite monétaire. Cependant, conformément à l’amendement de la loi de finances de 2017, la perte d’un maximum de Rs 2 lakh peut désormais être déduite d’autres chefs de revenus au cours de l’année concernée.

Les intérêts sur les emprunts contractés pour la construction sont divisés en deux phases, c’est-à-dire la pré-construction et la post-construction. Alors que les intérêts postérieurs à la construction sont autorisés chaque année, la déduction des intérêts antérieurs à la construction est autorisée en versements égaux sur cinq ans à compter de l’année au cours de laquelle la propriété est acquise ou construite. La limite de Rs 2 lakh (en cas de propriété indépendante et pour la compensation avec d’autres chefs de revenus) s’applique pour l’ensemble des intérêts avant et après la construction.

Les contribuables peuvent également demander une déduction de leur revenu total pour la partie principale du prêt immobilier en vertu de la section 80C (sous réserve d’une limite maximale de Rs 1,50 lakh) et un certain montant supplémentaire d’intérêts sur le prêt en fonction du respect des conditions de la section 80EE et de la section 80EEA.

L’écrivain est partenaire, Nangia & Co LLP

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.