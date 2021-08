TAX TALK : Comprendre les règles d’imposition des plus-values ​​à long terme

in

Le concept de grand-père des actions de participation sur la base de la juste valeur marchande (JVM) au 31 janvier 2018 a été introduit pour les actions et parts cotées achetées avant cette date.

Par Shailesh Kumar

L’appréciation du capital est la partie lucrative de tout investissement, qu’il s’agisse d’un bien immobilier ou mobilier. Alors que les revenus sous forme de loyers, dividendes, etc., sont imposés sur une base annuelle, la plus-value est soumise à l’impôt au moment de la vente de ces actifs immobilisés.

La loi de l’impôt sur le revenu exclut les effets personnels mobiliers tels que la voiture, les meubles de l’impôt à ce titre, mais inclut spécifiquement les gains provenant de la vente de bijoux, de collections archéologiques, de peintures, etc. Les terrains, les bâtiments, les actions, les fonds communs de placement sont quelques exemples d’immobilisations. Les cessions d’actifs amortissables faisant partie du patrimoine de fonds de commerce sont également soumises à l’impôt sur les plus-values.

Selon la période pendant laquelle cet actif est détenu, le gain peut être à long ou à court terme et en conséquence le taux d’imposition s’appliquera. Alors que le premier bénéficie d’un avantage d’indexation du prix de revient, la différence entre le prix de vente et le prix de revient est offerte à la taxe dans le second.

LTCG sur fonds propres

Gain en capital à long terme (LTCG) provenant de la vente d’actions cotées en bourse, les fonds communs de placement axés sur les actions étaient auparavant entièrement exonérés d’impôt. Avec l’introduction de l’article 112A de la loi de finances 2018, les LTCG de ces actifs ont été soumis à l’impôt. Une exonération jusqu’à Rs 1 lakh de gains à long terme a été fournie. Tout montant supérieur à ce seuil a été rendu imposable au taux de 10 %. Le concept de grand-père des actions de participation sur la base de la juste valeur marchande (JVM) au 31 janvier 2018 a été introduit pour les actions et parts cotées achetées avant cette date.

La méthodologie de calcul avait été rédigée de manière à ce que l’impact soit prospectif et non rétrospectif. Ainsi, dans la plupart des cas, la JVM au 31 janvier 2018 remplacerait le coût d’acquisition ; étant le plus élevé des deux ; essentiellement, éliminant tout effet fiscal sur les gains résultants avant le 31 janvier 2018.

Dans le même temps, les dispositions de l’article 54EC ont également été rationalisées pour restreindre la portée de la déduction disponible en vertu de cet article uniquement aux LTCG résultant de la vente d’un terrain ou d’un bâtiment ou les deux. Avant cette modification, l’avantage de cette section était disponible contre le gain provenant de la vente de toute immobilisation à long terme. En outre, la période de blocage des investissements effectués dans les obligations spécifiées dans cette section a également été portée de trois à cinq ans.

Soulagement sur LTCG

Un allégement d’impôt sur le LTCG est accordé en vertu de l’article 54 lorsque ces gains provenant de la vente d’une maison résidentielle sont investis dans une maison résidentielle. À partir de l’année d’évaluation (AY) 2020-21, dans un cas particulier où le LTCG ne dépasse pas « 2 crore ; cet avantage a été étendu à l’investissement dans deux maisons d’habitation. Cependant, il s’agit d’une opportunité unique qui s’offre à un contribuable.

De plus, pour demander une exonération sur les gains en capital, certains délais d’investissement doivent être respectés. Dans le cadre des allégements de conformité prévus en raison de Covid-19, lorsque la dernière date de conformité pour demander une exemption en vertu des articles 54 à 54GB se situe entre le 1er avril 2021 et le 29 septembre 2021, la conformité peut être achevée jusqu’au 30 septembre 2021. .

L’imposition sous la rubrique « plus-values » est vaste et dépend de facteurs tels que le type d’actif détenu, la période de détention et également le statut de résidence. Diverses exonérations sont également disponibles. Par conséquent, lors de la vente d’une immobilisation, il devient nécessaire de planifier l’effet fiscal consécutif sur la transaction. Par exemple, on peut en fait conserver une action pendant quelques jours supplémentaires avant de la vendre afin de changer son imposition d’être à court terme à long terme si la perte sur le paiement des impôts est supérieure à la perte estimée du prix du marché.

L’écrivain est partenaire, Nangia & Co LLP

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.