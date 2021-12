Tax Talk – Déclaration d’information annuelle : sachez ce qu’elle révèle

La valeur dérivée après élimination des informations en double ou redondantes et après avoir pris en compte les commentaires du contribuable sera reflétée dans le résumé des informations du contribuable (TIS). Ainsi, les informations définitives apparaissant dans le TIS permettront le pré-remplissage des déclarations.

Par Neha Malhotra

Le formulaire 26AS était essentiellement une déclaration fiscale annuelle contenant des informations sur les impôts déjà payés par un contribuable, tels que l’impôt retenu ou perçu à la source, les paiements anticipés d’impôt et l’impôt d’auto-évaluation. La loi de finances 2020 a inséré une nouvelle section 285BB pour réviser le formulaire 26AS et incorporer des informations supplémentaires telles que les détails des procédures fiscales en cours ou terminées, l’état de la demande et du remboursement de l’impôt sur le revenu, les transactions financières spécifiées entreprises par un contribuable.

Le service de l’impôt sur le revenu a en outre déployé une nouvelle déclaration d’information annuelle (AIS) pour remplacer le formulaire 26AS existant et fournir des informations plus complètes à un contribuable.

Que contiendra le nouvel AIS ?

Le nouvel AIS comprendra des informations supplémentaires sur certaines transactions et revenus, y compris les revenus d’intérêts et de dividendes, les transactions sur titres, les transactions sur les fonds communs de placement, les informations sur les envois de fonds à l’étranger. En outre, la ventilation complète des revenus salariaux d’un contribuable, y compris les allocations, les déductions/exonérations demandées, tout revenu sous les rubriques « autres sources » et « propriété de la maison » et la dette fiscale finale calculée par l’employeur doit également faire partie de l’AIS .

Le nouvel AIS promulgue également une facilité qui permet à un contribuable d’apporter des modifications, si des informations qu’il contient sont égarées. C’est-à-dire que si le contribuable trouve que des informations sont incorrectes, ou relatives à une autre personne/année, en double, etc., il peut soumettre des commentaires en ligne ou même hors ligne en utilisant l’« utilitaire AIS ». Dans une telle situation, l’AIS divulguera distinctement la valeur rapportée et la valeur après rétroaction dans l’AIS. La valeur dérivée après élimination des informations en double ou redondantes et après avoir pris en compte les commentaires du contribuable sera reflétée dans le résumé des informations du contribuable (TIS). Ainsi, les informations définitives apparaissant dans le TIS permettront le pré-remplissage des déclarations.

Pour accéder au nouveau SIA, les contribuables devront visiter le nouveau portail de déclaration électronique de l’impôt sur le revenu et cliquer sur le lien « Déclaration d’information annuelle (SIA) » sous l’onglet « Services ». Le nouveau formulaire sera disponible en téléchargement dans plusieurs formats, dont le PDF.

Par ailleurs, la disponibilité du formulaire 26AS sur le portail TRACES restera en place jusqu’à ce que le nouvel AIS soit validé et devienne entièrement opérationnel. En cas d’incohérence entre les informations TDS/TCS ou les détails de la taxe payée tels qu’ils sont affichés dans le formulaire 26AS et ceux apparaissant dans l’AIS sur le portail de conformité, le ministère a conseillé aux contribuables de se fier aux informations affichées sur le portail TRACES dans le but de dépôt de RTI, y compris à d’autres fins de conformité fiscale.

Quels seront les avantages du nouvel AIS ?

La disponibilité de presque toutes les informations fiscales et les transactions à déclarer dans un seul relevé facilitera le dépôt des déclarations de revenus pour les contribuables. La certification de pré-remplissage et de pré-dépôt aidera énormément les contribuables à garantir l’exactitude de leurs déclarations de revenus. Cela, à son tour, réduira les incidences des évaluations d’examen minutieux.

La grande disponibilité des informations auprès du gouvernement sur les affaires des contribuables découragera intrinsèquement la suppression d’informations importantes par les contribuables, élargissant ainsi l’assiette fiscale.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen LLP. Contributions de Paridhi Sen

