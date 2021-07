Tax Talk : les actions relèvent-elles de la catégorie des « marchandises » ?

Alors que la Sale of Goods Act, 1932 (SOGA) définit les « biens » pour inclure les actions et les actions dans son genre, une définition correspondante dans la Central Goods and Services Tax Act 2017 (CGSTA) exclut les titres de son champ d’application.

Par Sandeep Jhunjhunwala

L’imposition de l’assujettissement à la déduction fiscale sur l’achat de biens à compter du 1er juillet 2021 a vu les entreprises retourner à la planche à dessin pour étayer leurs obligations en discernant l’interaction entre l’applicabilité des dispositions de déduction fiscale (TDS) sur l’achat de biens, insérée par Budget de l’Union 2021 et dispositions de perception fiscale (TCS) sur la vente de biens insérées plus tôt dans la loi de finances 2020.

L’une des questions qui ont posé des problèmes aux déducteurs d’impôt est de savoir si ces dispositions doivent être testées pour les transactions sur actions et valeurs mobilières. Cela est dû à l’absence de définition du terme « marchandises » dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Alors que la Sale of Goods Act, 1932 (SOGA) définit les « biens » pour inclure les actions et les actions dans son genre, une définition correspondante dans la Central Goods and Services Tax Act 2017 (CGSTA) exclut les titres de son champ d’application.

Les tribunaux ont établi que les expressions définies dans une loi ne constituent pas un guide pour l’interprétation des mêmes expressions dans une autre loi, à moins que les deux lois ne soient des lois matérielles pari ; c’est-à-dire que les deux lois traitent de questions similaires. La CGSTA et l’ITA étant des lois fiscales, pourraient sans doute être considérées comme des législations pari matérielles.

En adoptant la définition de la CGSTA, on pourrait affirmer que les actions devraient avoir la nature de titres négociables. En corollaire, seules les actions cotées sont recherchées à être exclues de la définition des biens. L’argument ci-dessus peut ne pas tenir compte de la décision de la Cour suprême dans les affaires Sahara et Bhagawati Developers selon laquelle tout ce qui est vendable ou librement transférable sans aucune interdiction légale est commercialisable. Par conséquent, les actions cotées et non cotées seraient exclues du domaine des biens. La LIR elle-même, dans certaines sections, traite les marchandises et les titres différemment et, par conséquent, en l’absence d’une définition spécifique dans la LIR, les marchandises pourraient être interprétées comme excluant les valeurs mobilières, qu’elles soient cotées ou non.

Clarification nécessaire

L’application de la définition en vertu de la SOGA lue avec la récente circulaire CBDT n° 13 de 2021 et la circulaire n° 17 de 2020 peut, cependant, conduire à un point de vue différent. Les circulaires ont observé que dans les échanges commerciaux, il n’y a pas de contrat individuel entre acheteurs et vendeurs et ont précisé que les dispositions TDS/TCS ne s’appliqueraient pas aux transactions sur titres négociés via des bourses reconnues (RSE). Les circulaires peuvent indiquer une construction selon laquelle les « biens » comprennent des actions avec une exclusion spécifique pour les titres négociés sur RSE. Cette interprétation trouve un écho dans la logique de l’émission de la clarification.

Compte tenu des divergences de vues, ces dispositions sont devenues un domaine d’analyse par les experts en transactions tout en déterminant les implications de TDS sur les transactions sur actions non cotées, ce qui peut nécessiter une clarification spécifique de la part des autorités.

