Tax Talk : Plus d’impôts sur les dépenses d’éducation nécessaires

Cette déduction est disponible pour les frais de scolarité payés pour les cours à temps plein uniquement.

La loi sur l’impôt sur le revenu prévoit des exonérations et des abattements pour un contribuable individuel en ce qui concerne les sommes dépensées pour l’éducation. Le développement de compétences importantes commence dans les années primaires où, bien que non significatifs, mais considérables, les parents supportent des coûts.

Lorsque l’employeur contribue aux frais d’études encourus par ses employés au moyen d’une allocation, cette allocation est exonérée d’impôt en vertu de l’article 10(14) de la loi de l’impôt sur le revenu jusqu’à un montant de 100 Rs par mois et par enfant pour un maximum de deux enfants. L’article permet également une exonération de l’allocation de dépenses de foyer pour des montants allant jusqu’à 300 Rs par mois et par enfant pour deux enfants.

Déductions pour frais de scolarité

En vertu de l’article 80C, un parent peut demander des déductions allant jusqu’à Rs 1,5 lakh au cours d’un exercice fiscal sur les paiements de frais de scolarité effectués pour l’éducation de l’enfant. Cette déduction s’ajoute à d’autres paiements éligibles tels que la contribution au Fonds de prévoyance, le remboursement d’un prêt immobilier, la prime d’assurance-vie, etc.

Une exonération peut être demandée pour les frais de scolarité de seulement deux enfants de l’individu et les paiements doivent nécessairement être effectués à une université, un collège, une école ou tout autre établissement d’enseignement situé en Inde. Cette déduction est disponible pour les frais de scolarité payés pour les cours à temps plein uniquement. Cela comprend les frais de scolarité, les frais de diplôme ou les cours post-diplôme.

Exonération des intérêts sur les prêts

Le coût financier des emprunts s’ajoute aux coûts de l’enseignement supérieur. Pour soulager les étudiants, l’article 80E prévoit une exonération de « l’élément d’intérêt » payé sur les prêts contractés pour poursuivre des études supérieures. Fait intéressant, il n’y a aucune restriction sur le montant qui peut être réclamé. Par conséquent, tout montant d’intérêt, y compris les arriérés d’intérêts payés sur le prêt pour études au cours d’une année donnée, peut être réclamé en totalité.

Cette déduction peut également être réclamée pour les intérêts sur le prêt d’études pris pour les cours à temps partiel. Les cours à temps plein ou à temps partiel peuvent être suivis partout dans le monde. La considération la plus importante pour déterminer l’admissibilité à cette déduction est que le prêt doit être contracté auprès d’une institution financière, telle qu’une banque ou toute autre institution approuvée par le gouvernement ou une institution caritative approuvée. L’article 80E offre un allégement massif aux contribuables, car l’exemption n’est soumise à aucun seuil.

Liste de souhaits au gouvernement

Trop de paiements ou de contributions admissibles sont regroupés en vertu de l’article 80C. Par exemple, dans le cas d’une personne qui contribue à l’EPF, paie les frais de scolarité et rembourse le prêt immobilier, la limite d’exemption de 80C est susceptible d’être épuisée simplement par le remboursement du prêt immobilier lui-même. Il est donc nécessaire que l’article 80C soit remanié. Cela aiderait si le gouvernement autorisait l’exemption des frais de scolarité payés pour l’éducation des enfants en plus de la limite de Rs 1,5 lakh ou augmentait la limite en vertu de l’article 80C.

Les montants exonérés stipulés en ce qui concerne les allocations en vertu de l’article 10(14) sont également beaucoup trop inférieurs compte tenu des coûts croissants de l’éducation et de l’inflation. Les experts fiscaux ont également suggéré une révision des dispositions à cet égard. Il serait intéressant de voir si le gouvernement tient compte de ces recommandations dans le prochain budget.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen LLP. Contributions de Paridhi Sen

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.