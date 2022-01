Tax Talk : sachez comment la taxe sur les ESOP est calculée pour les employés des startups éligibles

Différents régimes sont mis en place par les employeurs ; cependant, l’intégralité de l’avantage revient aux employés lorsque les conditions d’immobilisation sont remplies ; ou la période d’acquisition est accomplie par les employés.

Par Shailesh Kumar

Les plans d’options d’achat d’actions des employés (ESOP) sont devenus populaires parmi les entreprises, en particulier dans l’industrie informatique, pour attirer et retenir les talents. Différents régimes sont mis en place par les employeurs ; cependant, l’intégralité de l’avantage revient aux employés lorsque les conditions d’immobilisation sont remplies ; ou la période d’acquisition est accomplie par les employés.

Implications fiscales entre les mains des salariés

L’imposition de l’ESOP entre les mains des employés comporte deux étapes. Premièrement, vous devez payer des impôts en considérant l’avantage tiré de l’ESOP comme faisant partie de votre salaire et le deuxième prélèvement se produit lorsque l’employé vend les actions octroyées dans le cadre de l’ESOP. Nous avons brièvement discuté de chaque étape comme ci-dessous

I. Imposé au titre du salaire du chef en tant qu’avantages indirects : La différence entre la juste valeur marchande de l’action et le prix réel auquel ces ESOP sont attribués à l’employé, à la date d’exercice de l’option ESOP, est considérée comme un avantage indirect / incitations salariales entre les mains du salarié et celui-ci est imposable au titre des « revenus salariaux ».

II. Imposition en tant que plus-values : lorsqu’un employé vend de telles actions, la plus-value résultante, c’est-à-dire le prix de vente réel moins la juste valeur marchande à la date d’exercice de l’option ESOP, est imposée sous la rubrique « plus-values ».

En général, l’imposition au titre de la première étape entraîne une charge fiscale supplémentaire pour les employés, car ils n’obtiennent alors que les actions, mais aucun afflux réel de fonds. Le paiement de l’impôt sur une telle incitation sort de leur poche car des impôts supplémentaires sont retenus par leurs employeurs, s’ils ne vendent pas les actions immédiatement.

Allègement pour les employés des startups éligibles

Considérant que l’Inde est le troisième plus grand écosystème de startups en Inde, le gouvernement a récemment assoupli la taxation des ESOP exclusivement pour les startups indiennes sous la première étape ; c’est-à-dire que l’employé n’a pas besoin de payer d’impôts dès que les actions lui sont attribuées dans le cadre d’un ESOP accordé par une startup éligible. Un régime d’imposition tardive/différée de ces avantages a été rendu applicable à partir des ESOP attribués à compter du 1er avril 2020 (c’est-à-dire à partir de l’exercice 2020-2021). Avec cela, les impôts devront désormais être retenus par les employeurs sur ces avantages ESOP après une période de quatre ans.

Cependant, la déduction fiscale peut également se déclencher de manière anticipée ; c’est-à-dire l’année où l’employé vend ces actions ou quitte l’employeur qui avait accordé les ESOP.

Qu’est-ce qu’une startup éligible

Cette taxation différée n’étant applicable que pour les salariés des startups éligibles, il devient important d’analyser si une startup est éligible ou non au titre de l’impôt sur le revenu. Une start-up éligible a été définie pour inclure une entreprise ou une société en nom collectif à responsabilité limitée engagée dans une activité éligible : innovation, développement ou amélioration de produits, de processus ou de services ou un modèle commercial évolutif avec un potentiel élevé de création d’emplois ou de richesse qui remplit les conditions suivantes , à savoir (a) elle est constituée entre le 1.04.2016 et le 1.04.2022 ; (b) son chiffre d’affaires ne dépasse pas 100 crore de Rs ; et (c) il détient un certificat du Conseil interministériel de certification de l’Inde

Conclusion

Par conséquent, dans le cas où un employé a reçu des ESOP de son employeur, pour déterminer son impôt sur le revenu à payer sur ces ESOP, il devrait vérifier si l’employeur est une start-up éligible, si les conditions pour réclamer un paiement d’impôt différé sur ces ESOP accordés par un début éligible sont remplis ou non. De plus, pour déterminer l’impôt à payer, les employés doivent connaître la juste valeur marchande de ces ESOP à la date d’exercice. Ces détails seraient très importants pour déterminer son impôt sur le revenu à payer.

L’écrivain est partenaire, Nangia & Co LLP. Contributions de Mayank Khaneja

