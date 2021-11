Tax Talk : Savoir comment calculer l’impôt sur les revenus d’un travail indépendant

A compter de l’exercice 2020-21, les particuliers peuvent opter pour un régime alternatif de taux d’imposition préférentiel (CTR).

En raison d’une flexibilité inégalée, même les titulaires d’emplois traditionnels sont désormais considérés comme indépendants dans tous les secteurs, y compris les ventes, l’éducation, la livraison, l’informatique et le traitement des données. De manière pertinente, le revenu supplémentaire gagné grâce au travail indépendant doit être soumis à l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Impôt sur les revenus des indépendants

Les revenus de travail indépendant doivent être déclarés sous la rubrique « Profits et gains provenant d’une entreprise ou d’une profession ». Bien que le taux d’imposition auquel sont évalués les revenus d’un pigiste ne soit pas différent de celui applicable à un particulier salarié, la « déduction forfaitaire » autorisée sur les revenus salariaux ne peut être réclamée sur les revenus des pigistes.

Néanmoins, une multitude de dépenses réellement engagées au cours d’un exercice financier relativement aux travaux entrepris peuvent être déduites lors du calcul du revenu imposable. Par exemple, le loyer payé à l’égard d’un bien utilisé pour l’exécution de travaux, l’amortissement des immobilisations admissibles, les dépenses engagées pour les fournitures de bureau, les factures mensuelles de téléphone, les factures Internet, les frais de transport, etc., peuvent être réclamés en déduction. Lorsque ces dépenses sont engagées à la fois à des fins professionnelles et personnelles, seul un montant proportionnel attribuable à un usage professionnel peut être réclamé.

Les personnes physiques qui tirent des revenus d’une entreprise ou d’une profession sont tenues de fournir la déclaration de revenus dans le RTI 3. En conséquence, le même formulaire s’appliquera aux indépendants percevant des revenus d’un travail indépendant, sauf lorsque l’option de l’imposition forfaitaire est choisie.

Imposabilité sur une base forfaitaire

En règle générale, toutes les personnes exerçant une activité commerciale ou professionnelle, y compris le conseil ou le travail indépendant, sont tenues de tenir des livres de comptes réguliers et de les faire auditer afin de déterminer correctement les revenus imposables. Cependant, pour soulager les petits contribuables individuels de la tâche ardue de tenir des livres, les professionnels spécifiés sont autorisés à imposer sur une base forfaitaire où le revenu imposable est réputé être de 50 % des recettes brutes. Si le régime est adopté, aucune déduction supplémentaire au titre des dépenses n’est autorisée à titre de déduction.

Les pigistes peuvent opter pour le régime si leurs recettes brutes ne dépassent pas Rs 50 lakh. L’adoption d’un régime d’imposition forfaitaire entraîne le paiement de l’intégralité du montant de l’impôt anticipé au plus tard le 15 mars de l’exercice financier, à défaut de quoi les intérêts prévus à l’article 234C sont perçus. Le formulaire de déclaration de revenus dans le cadre de ce régime est le ITR-4.

Opter pour un régime fiscal préférentiel

À compter de l’exercice 2020-2021, les particuliers peuvent opter pour un régime alternatif de taux d’imposition concessionnel (CTR) dans lequel les revenus peuvent être imposés à un taux inférieur à la dalle à condition que certaines déductions, exonérations, pertes reportées et amortissements non absorbés soient annulés. Il est facultatif pour les contribuables d’exercer cette option à chaque année d’imposition.

Cependant, les contribuables ayant des revenus d’entreprise ou de profession libérale ne peuvent choisir entre les deux régimes fiscaux à chaque exercice. Il n’aura qu’une seule occasion de le faire. Une fois cette possibilité de rétrogradation exercée, le particulier ne pourra plus opter pour le nouveau régime fiscal au cours des exercices futurs. Par conséquent, un indépendant n’aura également qu’une seule possibilité de basculement, poste qu’il devra continuer à payer des impôts sous le régime choisi jusqu’à ce que l’activité d’indépendant cesse d’être exercée.

