Tax Talk : tous les dons ne sont pas exonérés d’impôt

Par Shailesh Kumar

Avec l’abolition de l’impôt sur les donations en Inde, des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu ont été introduites en vertu de la loi de finances de 2004 pour taxer certaines transactions de donation. Initialement, les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu pour l’imposition des cadeaux étaient limitées aux cadeaux reçus par les particuliers et les HUF. Cependant, resserrant davantage l’étau, les dispositions relatives à la taxation des cadeaux ont été remaniées en vertu de la loi de finances 2017 et ont été rendues applicables à toute somme d’argent et/ou certains biens meubles et immeubles reçus par toute personne (y compris une société, une entreprise, AOP/BOI) sans/pour une considération inadéquate.

Taxe sur les dons

Bien que tous les dons monétaires soient couverts, la loi limite son champ d’application dans le cas des dons non monétaires aux seuls terrains, immeubles, actions et valeurs mobilières, bijoux, collections archéologiques, dessins, peintures, sculptures, toute œuvre d’art et lingots.

Toute somme d’argent reçue au-delà de 50 000 Rs au total par une personne au cours d’un exercice est imposable entre les mains du séquestre. Ce qu’il faut noter ici, c’est que la limite d’exemption doit être vérifiée en agrégeant toutes les sources d’où l’argent est reçu par une telle personne. Par exemple, l’individu A reçoit 21 000 Rs de B, 31 000 Rs de C et 5 100 Rs de D.

Étant donné qu’au total A a reçu 57 100 Rs, ce qui est supérieur au seuil de 50 000 Rs, cette somme globale reçue à titre de cadeau sera imposée entre les mains de A même si individuellement aucun montant ne dépasse la limite d’exonération de 50 000 Rs. Il peut également être noté qu’une fois la limite globale de Rs 50 000 dépassée, la totalité du montant global est imposée et pas seulement le montant excédant Rs 50 000. Ainsi, dans cet exemple, la totalité du montant de Rs 57 100 sera imposée entre les mains de A.

En revanche, lorsque le don est reçu sous la forme d’actifs non monétaires, tels que des biens immobiliers ou des biens meubles déterminés, comme mentionné ci-dessus, l’imposition est décidée sur la base de la valeur du droit de timbre pour les biens immobiliers et de la juste valeur marchande (JVM ) dans d’autres cas. Un don étant sans contrepartie, lorsque la valeur du droit de timbre dans le cas de biens immobiliers et la JVM en cas de biens meubles dépassent 50 000 Rs, cette valeur du droit de timbre ou JVM sera imposée entre les mains du bénéficiaire.

Prise en compte inadéquate

Cependant, si un bien est reçu par le contribuable en échange d’une contrepartie insuffisante, dans le cas d’un bien immeuble, si la différence entre la valeur du droit de timbre et le prix d’achat est supérieure à 50 000 et 10 % du prix d’achat, cette différence entre la valeur du droit de timbre et le prix d’achat sont taxés entre les mains du séquestre. Si tout autre bien meuble spécifié est reçu pour une contrepartie insuffisante, alors l’excédent de la JVM sur la contrepartie payée est imposé entre les mains du séquestre, si cette différence est supérieure à 50 000 « ».

Il existe certaines situations où les dons ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu, par exemple lorsque de l’argent ou des biens sont reçus d’un parent, à l’occasion d’un mariage, d’un testament ou d’un héritage, du décès d’un donateur, etc. ‘ est défini, qui comprend le conjoint, les frères, les sœurs, les parents, les ascendants/descendants en ligne directe du contribuable et du conjoint, etc.

Tous les cadeaux reçus d’un parent ou non à l’occasion du mariage sont exonérés d’impôt. Mais les cadeaux de personnes non apparentées à des occasions autres que le mariage comme un anniversaire, un anniversaire, etc., ne seront exonérés que si cette somme ne dépasse pas le seuil global de Rs 50 000 par an.

L’écrivain est partenaire, Nangia & Co LLP

