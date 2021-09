Tax Trouble : Ricky Martin et les réformes fiscales

Néanmoins, de tels retards ne devraient pas être acceptables, surtout si une affaire n’est pas fondée.

Ceux qui aiment la musique connaissent bien Enrique Martín Morales, mieux connu sous le nom de Ricky Martin. À moins que vous ne soyez avocat ou CA, vous ne savez peut-être pas que le chanteur portoricain a eu un problème avec le service des impôts indien. Je m’en suis souvenu quand j’ai lu un livre qui venait de paraître, édité par Mukesh Butani et Kinshuk Jha, sur les droits des contribuables. L’affaire était entre Sony Music Entertainment et le sous-commissaire de l’impôt sur le revenu. L’affaire a débuté en décembre 1998 et s’est terminée (avec l’intervention de la Haute Cour de Delhi) en 2016. Dix-sept ans peuvent ne pas sembler si longs pour ceux qui connaissent le système judiciaire notoirement lent. Néanmoins, de tels retards ne devraient pas être acceptables, surtout si une affaire n’est pas fondée.

Laissez-moi vous dire de quoi il s’agissait, selon les mots des éditeurs de ce nouveau volume. « Le 7 décembre 1998, le célèbre artiste portoricain, Ricky Martin, a été examiné par des agents des impôts sur le revenu à l’hôtel Radisson alors qu’il était convoqué avant son départ en rapport avec un « certificat d’attestation fiscale » pour avoir quitté l’Inde. Quelle attestation fiscale ? Je dois vous soumettre à un peu de jargon juridique de l’article 230 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Je vais le citer textuellement. “Aucune personne – (a) qui n’est pas domiciliée en Inde ; ou (b) qui est domicilié en Inde au moment de son départ, mais a l’intention de se rendre dans un autre pays avec un permis de travail dans le but d’occuper un emploi ou une autre occupation dans ce pays ; ou à l’égard de laquelle il existe des circonstances qui, de l’avis d’une autorité fiscale, le rendent nécessaire pour lui d’obtenir un certificat en vertu du présent article, quittera le territoire de l’Inde par terre, mer ou air à moins qu’il n’obtienne d’abord de cette autorité qui peut être nommé par le gouvernement central à cet effet, un certificat attestant qu’il n’a aucune responsabilité en vertu de la présente loi » (ainsi que d’autres lois fiscales). En outre, « Si le propriétaire ou l’affréteur d’un navire ou d’un aéronef transportant des personnes de n’importe quel endroit sur le territoire de l’Inde vers n’importe quel endroit en dehors de l’Inde permet à toute personne à qui la sous-section (1) s’applique de voyager sur ce navire ou cet aéronef sans avoir au préalable lui-même que cette personne est en possession d’un certificat tel qu’exigé par cette sous-section, il est personnellement tenu de payer la totalité ou une partie du montant de l’impôt, le cas échéant, payable par telle personne que l’officier évaluateur peut, après avoir eu égard aux circonstances de l’espèce, déterminer.

Les concerts de Martin en Inde étaient organisés par Sony Music Entertainment et il n’avait pas de certificat d’impôt. Par conséquent, il ne serait pas autorisé à monter à bord de l’avion. Pour revenir à Butani et Jha, « Contre ces enquêtes, le sponsor des spectacles en Inde, Sony Music, a déposé une requête en justice à Delhi HC (Haute Cour) en 1999. Près de 17 ans plus tard, en 2016, le Delhi HC a annulé toutes les sommations, avis et ordonnances pour défaut du Ministère de consigner tout résultat d’une enquête ouverte après avoir examiné Ricky Martin. Le CH, dans sa conclusion, s’est appuyé sur une lettre écrite par Ricky Martin rétractant les déclarations enregistrées. Ricky a affirmé dans cette lettre, s’adressant au ministère, « la déclaration sous serment a été extraite par vous de moi sous la menace de vous que je ne serais pas autorisé à partir jusqu’à ce que j’aie signé cette déclaration sous serment »… L’enregistrement de son interrogatoire a commencé à 7h30. PM dans la soirée et a continué jusqu’au petit matin du lendemain, lui laissant juste assez de temps pour prendre son vol British Airways.

Comme le système judiciaire, ex ante (expression favorite des économistes, c’est-à-dire d’avance), on ne sait pas si une personne est innocente ou coupable. C’est connu ex post (après enquête et procédure judiciaire). Le processus d’enquête implique nécessairement un certain harcèlement. Au cours des années de pénurie, à la fin des années 1980, j’ai demandé une connexion au réseau fixe MTNL et j’ai lu la circulaire MTNL conviviale à ses employés, soulignant que les processus ne devraient pas conduire à un «harcèlement plus que nécessaire» pour les clients. Je crois que les coûts de mise en conformité ne peuvent pas être vraiment réduits tant que le système n’est pas nettoyé en supprimant les exemptions. (Le nouveau Code des impôts directs est toujours en cours d’élaboration.) Cela dit, malgré l’objectif de nettoyage, ce qui est arrivé à Martin (et dans d’autres cas) était sans aucun doute un harcèlement plus que nécessaire.

Ne vous méprenez pas. Il y a eu plusieurs améliorations. Le service informatique dispose d’un document ‘Vision 2020′. Le Premier ministre a lancé la Charte du contribuable en août 2020. (Élaborer la Charte et lui donner plus de mordant est le sujet du livre de Butani et Jha.) Il y a une évaluation sans visage et le « Schéma Vivad se Vishwas ». Le nettoyage du big-bang à part, et malgré les améliorations, beaucoup peut encore être fait sur les appels, l’examen, les remboursements et le règlement des différends, les améliorations de procédure, etc. Paiements? Qu’en est-il de l’empressement avec lequel le département exécute les ordonnances des instances d’appel ? Même dans le système non réformé, 17 ans, c’était trop long. En d’autres termes, dans l’ensemble, il est possible de revoir la façon dont le ministère traite les litiges.

L’auteur est président, EAC-PM

