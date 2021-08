TaxBit retire 130 millions de dollars de la série B pour financer l’expansion ⋆ Crypto new media

Fournisseur américain de logiciels de fiscalité et de comptabilité dédié à l’écosystème de la monnaie numérique, TaxBit a terminé son tour de table de série B, levant un total de 130 millions de dollars auprès des investisseurs. Selon l’annonce de la société, le cycle a été dirigé par IVP et Insight Partners avec une participation supplémentaire, notamment Tiger Global, Paradigm, 9Yards Capital, Sapphire Ventures, Madrona Venture Group et Anthony Pompliano.

Le créneau commercial développé par les startups aujourd’hui a un impact considérable sur l’attention que le projet attirera de la part des investisseurs. TaxBit développe des logiciels et une infrastructure numérique qui aident à la fois les utilisateurs de crypto-monnaie, ainsi que les autorités fiscales, à estimer le bon montant de taxe liée à la crypto à payer.

Le cycle de la série B est intervenu des mois après que la société a révélé sa série A dans laquelle elle a reçu un total de 100 millions de dollars. Pour ses succès constants à attirer des investisseurs, la valorisation de TaxBit a grimpé à 1,3 milliard de dollars, plaçant l’entreprise parmi les rares licornes cryptographiques du moment.

« Nous vivons à une époque où tout devient numérique, y compris les actifs traditionnels », a déclaré Austin Woodward, PDG de TaxBit. « Alors que nous avons créé et déployé des logiciels de fiscalité et de comptabilité modernes adaptés aux actifs numériques, il est devenu clair que les anciennes solutions de déclaration d’informations fiscales reposent sur une technologie obsolète qui offre une mauvaise expérience client. TaxBit change la donne en fournissant aux clients et à leurs utilisateurs une technologie moderne en temps réel qui offre des opportunités de visibilité et d’optimisation fiscale tout au long de l’année.

TaxBit a hâte de se développer dans les hotspots cryptographiques mondiaux

La demande de taxation de la cryptographie est très demandée par les gouvernements du monde entier. Alors que TaxBit a obtenu l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis en tant que client, il cherche à se développer sur d’autres marchés mondiaux, y compris le Royaume-Uni.

En conséquence, la société a déclaré qu’elle “utilisera les fonds pour faire évoluer son écosystème multicanal d’offres fiscales et comptables dans les secteurs de l’entreprise, de la consommation et du gouvernement”.

Selon l’annonce, il est également en cours d’augmenter ses effectifs par un facteur de deux avant la fin de l’année. Pour pousser ses efforts d’expansion, TaxBit utilisera également les fonds pour ouvrir de nouveaux bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni afin de stimuler l’expansion internationale.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

