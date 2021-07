TaxBit, une start-up de logiciels de crypto-taxe basée dans l’Utah, ouvre son deuxième siège à Seattle

Les co-fondateurs de TaxBit Justin (à gauche) et Austin Woodward (à droite). (Photo TaxBit)

TaxBit, un cabinet fiscal et comptable basé dans l’Utah, ouvre un deuxième siège à Seattle.

La société a été fondée dans la région de Salt Lake City, mais les co-fondateurs et frères Austin et Justin Woodward sont nés à Seattle. Le bureau sera situé dans la région de South Lake Union, près du siège d’Amazon.

TaxBit est la dernière entreprise technologique à ouvrir des bureaux supplémentaires dans la région de Seattle. À certains égards, il suit les traces du géant de la technologie Qualtrics, qui a également démarré dans l’Utah mais a ouvert un co-siège à Seattle.

Le PDG de TaxBit, Austin Woodward, a déclaré que son retour à Seattle était une expérience «surréaliste». Il a déclaré que la ville était un pôle technologique à croissance rapide et un endroit idéal pour attirer les talents.

« Nous construisons un leader de catégorie et nous nous engageons à attirer les meilleurs talents afin de ravir nos clients et de construire une entreprise générationnelle », a-t-il déclaré.

Fondé en 2018, TaxBit aide les consommateurs, les entreprises et les gouvernements à déclarer leurs déclarations fiscales et leur comptabilité sur les crypto-monnaies.

Plus tôt cette année, la société a annoncé 100 millions de dollars dans un cycle de financement de série A et un partenariat avec l’IRS. À ce jour, la société a levé 105 millions de dollars.

La nouvelle survient alors que de plus en plus d’entreprises explorent des environnements de travail hybrides dans un monde post-vaccin. TaxBit utilise une approche hybride, qui, selon Woodward, crée «un environnement plus équilibré et plus favorable».

TaxBit emploie actuellement 75 personnes, dont six sont basées à Seattle. Il espère avoir 40 personnes à Seattle d’ici la fin de l’année.

TaxBit a également nommé quatre personnes au sein de son équipe de direction avec l’expansion à Seattle :

Zac Corker, vice-président de la croissance : Corker rejoint TaxBit après avoir dirigé la stratégie des applications métier chez Microsoft.

Erin Fennimore, responsable mondiale des solutions de reporting d’informations. Avant de rejoindre TaxBit, Fennimore a travaillé chez Moss Adams, se concentrant sur le secteur du capital-investissement et du capital-risque.

Simon Frey, vice-président des opérations clients. Frey était responsable des services chez Qualtrics avant de rejoindre TaxBit.

Clark Roberts, directeur principal de l’ingénierie. Avant de rejoindre TaxBit, Roberts était Curalate, où il dirigeait des équipes d’ingénierie et le développement de produits.