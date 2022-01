Taxe de 15% à payer par les marchands de crypto-monnaie en Thaïlande

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les commerçants de crypto-monnaie en Thaïlande seront soumis à un impôt sur les gains en capital de 15%, selon les médias du pays.

Les impôts sur les revenus de crypto-monnaie sont l’une des craintes des investisseurs en crypto. Maintenant, un rapport du Bangkok Post, cité à son tour par Coindesk, rapporte qu’en Thaïlande, les contribuables devront payer un impôt de 15% sur leurs revenus avec des actifs cryptographiques.

Le rapport cite une personne du ministère des Finances qui a également déclaré que les commerçants de crypto-monnaie devraient se préparer à une surveillance accrue.

Les contribuables thaïlandais qui profitent des crypto-monnaies seront soumis à un impôt sur les plus-values ​​de 15% cette année 2022, selon le rapport du Bangkok Post.

Bien sûr, et bien que cela semble contradictoire, selon l’actualité les bourses seront exonérées, mais pas les investisseurs de détail ou les opérateurs miniersSelon le journal, qui cite une personne non identifiée au ministère des Finances.

Le département des revenus prévoit de renforcer sa surveillance du trading de crypto-monnaie après avoir connu une croissance significative de la taille du marché et de la valeur marchande des actifs numériques en 2021, selon le rapport.

Comment calculer les impôts

Conformément à l’article 40 de l’arrêté royal modifiant le code des impôts n°19, le département peut considérer les bénéfices issus du négoce de cryptomonnaies comme un revenu imposable. Le rapport comprenait une recommandation du ministère selon laquelle les investisseurs devraient identifier leurs revenus provenant des crypto-monnaies lors de la déclaration de leurs impôts cette année afin d’éviter les sanctions légales.

Un impôt sur les plus-values ​​est un impôt sur les gains réalisés sur la vente d’un actif hors stock.

Akalarp Yimwilai, co-fondateur et PDG de Zipmex Thailand, a déclaré au Bangkok Post que de nombreuses questions demeurent sur la façon de calculer les bénéfices, notamment si un gain résultant d’une augmentation des prix alors que le dollar américain se renforce est considéré comme un gain, a-t-il déclaré.

« Les calculs et les méthodes fiscales devraient être plus concis, clairs et faciles à comprendre. Beaucoup de gens que je connais veulent payer des impôts, mais ne savent pas comment les calculer », a déclaré Akalarp.

Anon Thadium, juge à la Cour centrale des impôts, a écrit dans un article que tout commerçant qui tire un profit des ventes de crypto-monnaie est considéré comme un bénéficiaire des transactions crypto. Ce gain est un revenu imposable en vertu de l’article 40 et doit être calculé pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques, a-t-il déclaré.

La Thaïlande et la réglementation

En septembre de l’année dernière, la Thaïlande a fait part de son intérêt à favoriser le tourisme cryptographique et même à avoir son propre jeton. Dans le même temps, certains signes de réglementation se profilaient dans la région en 2021 : en juin, le commerce de NFT et de jetons meme, tels que Dogecoin, a été interdit. En juin également, la Securities and Exchange Commission a indiqué que les opérations de DeFi pourraient commencer à être réglementées.

