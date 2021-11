Taxe de 20% sur les revenus de crypto-monnaie en Corée du Sud reportée à 2023

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les partis politiques sud-coréens se sont mis d’accord aujourd’hui à l’Assemblée nationale sur un nouvel amendement à la loi sur l’impôt sur le revenu de la Corée du Sud, qui prévoit de reporter d’un an les impôts sur les revenus de crypto-monnaie.

***

Le Parti démocrate au pouvoir et le Parti conservateur du pouvoir populaire ont officiellement adopté une résolution aujourd’hui lors de la réunion de la sous-commission fiscale de la Commission de la stratégie et des finances de l’Assemblée nationale de Corée du Sud. retarder la taxe de 20% sur les revenus de crypto-monnaie du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023. Le nouvel amendement à la loi de l’impôt sur le revenu sera entériné demain, mardi en séance plénière.

Il convient de rappeler que la modification de la loi sur l’impôt sur le revenu de la Corée du Sud avait déjà été reportée une fois et avait été annoncée plus tôt cette année. Cela nécessitait un impôt sur le revenu des actifs virtuels de plus de 2,5 millions de won coréens (environ 2 097 $) au 1er janvier 2022.

Comme le rappelle Forkast, à l’époque, l’annonce avait déclenché une réaction de la part des investisseurs et des experts fiscaux, beaucoup arguant qu’il était trop tôt pour taxer la crypto. D’autres ont affirmé que c’était injuste car il visait à taxer les revenus de crypto-monnaie au-dessus de 2,5 millions de won (comme nous l’avons dit, environ 2 000 $), tandis que L’impôt de 20 % sur les plus-values ​​sur actions devrait commencer le 1er janvier 2023 et n’affectera que ceux dont les revenus dépassent 50 millions de won, soit environ 41 946 $.

Il n’y a pas d’accord pour faire correspondre les stocks

Alors que la date prévue de l’impôt sur le revenu des crypto-monnaies a été reportée, le sous-comité fiscal n’a pas pu accepter de relever le seuil de déduction fiscale pour les investisseurs en crypto-monnaie de 2,5 millions de won à 50 millions de won, comme demandé par de nombreux investisseurs, soit le même que celui des bénéfices sur investissement en actions. La question sera rediscutée à l’avenir.

Oh Moon-sung, professeur de comptabilité fiscale à l’Université des femmes de Hanyang, a confirmé à Forkast que l’impôt sur le revenu des actifs virtuels avait été reporté car il n’y aurait plus de sessions au sein de l’Assemblée nationale.

C’est peut-être pour cette raison qu’il y a aujourd’hui beaucoup de mouvements de transactions entre les bourses sud-coréennes, juste au moment où Bitcoin (BTC) et le reste du marché commencent à récupérer leurs prix, comme on peut le voir sur CryptoMarkets.

Sources : Forkast, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash