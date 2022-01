Taxe de licence de la BBC : indignation face aux plans de dépenses pour le 10e anniversaire | Politique | Des nouvelles

La BBC a commandé une série de programmes pour marquer son centenaire en 2022. Des documentaires télévisés et radiophoniques récemment commandés se pencheront sur l’histoire de la société « et son impact sur la vie publique » depuis sa création.

Mais les militants ont accusé le diffuseur d’utiliser l’anniversaire dans une tentative « futile » de regagner la confiance du public, qui est devenu plus sceptique quant aux avantages de l’organisation ces dernières années.

Rebecca Ryan de Defund the BBC a déclaré à Express.co.uk : « Il est clair qu’en 2022, la BBC a l’intention de passer l’année à dépenser l’argent des payeurs de licence pour des programmes d’autosatisfaction et remaniés dans une tentative futile de blanchir le gaspillage, les préjugés et les scandales. de ces dernières années.

« Nos partisans croient fermement que 100 ans suffisent à la BBC en tant que radiodiffuseur de service public.

« La redevance est un vestige d’une époque révolue ; un dodo à l’ère numérique.

« Les retraités refusent de payer pour une licence car ils doivent choisir entre se chauffer et manger cet hiver ; les milléniaux et les zoomers trouvent le concept de diffusion télévisée en direct étranger ; et les enfants ne savent même pas que la BBC existe. La fin est proche.

« La BBC, avec ses frais de licence, est comme ce dernier invité à une fête qui refuse de partir, ayant insulté les hôtes toute la soirée et ennuyé tout le monde aux larmes en parlant de véganisme.

« En 2022, les supporters de Defund the BBC montreront la porte à la tante. »

Alors que les militants craignent que le centenaire ne bloque les scandales impliquant le diffuseur, la BBC affirme que ses programmes réfléchiront sur « ses propres controverses publiques et sur la façon dont elle continue de s’engager avec le peuple britannique et tente de représenter une nation diversifiée et changeante ».

Les programmes diffusés comprennent un nouveau documentaire en trois parties intitulé « BBC: A Very British History » présenté par le présentateur chevronné et ancien animateur de l’heure des questions David Dimbleby.

Le cinéaste John Bridcut devrait également présenter un long métrage documentaire en deux parties sur le lancement de la BBC Radio en 1922 et « les défis et les triomphes de la BBC d’aujourd’hui ».

Charlotte Moore, responsable du contenu de la BBC, a déclaré : « Notre centenaire sera un énorme régal pour le public de tous âges, des événements sportifs massifs, de la comédie, du divertissement, du théâtre, des arts et de la musique, aux documentaires évaluant tous les aspects de l’histoire de la BBC.

« BBC 100 célébrera et réfléchira au rôle unique que joue la BBC dans la vie du public à travers le Royaume-Uni en tant que diffuseur national très apprécié depuis sa création jusqu’à nos jours. »

Alors que plusieurs sondages indiquent que la BBC reste le fournisseur d’informations le plus fiable du Royaume-Uni, elle a vu son soutien diminuer ces dernières années.

Beaucoup veulent une réforme de son financement et la fin des frais de licence de 159 £ par an.

Un sondage réalisé par Savanta ComRes pour Defund la BBC le mois dernier a révélé que 62% ont déclaré qu’ils soutiendraient la suppression des frais en cas de référendum sur le modèle financier.

Seulement 24 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles le garderaient.

Un porte-parole de la BBC a déclaré : « Nos propres recherches brossent un tableau très différent de ce sondage instantané, les frais de licence étant le moyen préféré de financer la BBC, par rapport à la publicité et à l’abonnement.

« Nous offrons un excellent rapport qualité-prix à chaque payeur de droits de licence et au cours des 12 derniers mois, la BBC a livré un large public et des éloges critiques pour une gamme d’émissions et de contenus. »