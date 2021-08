in

Le présentateur a qualifié les frais de licence de “détestés” et a fait référence à une chronique de John Humphrys exhortant le diffuseur à s’en débarrasser. Écrivant dans le Daily Mail, M. Humphrys a affirmé qu’il était déraisonnable de demander aux propriétaires d’un téléviseur de payer 159 £ par an – car beaucoup ne regardent peut-être même pas la BBC.

“Il est tout simplement inacceptable de facturer des frais aux gens pour quelque chose qu’ils n’utilisent peut-être pas”, a-t-il écrit.

Ses opinions ont été saluées dans le programme GB News, M. Dolan étant d’accord avec sa déclaration, affirmant que les services par abonnement ont monté en flèche en popularité, faisant s’éloigner les gens de la télévision traditionnelle.

« Dans cet environnement multi-chaînes dans lequel les gens choisissent de payer pour divers services d’abonnement, notamment Netflix, Apple TV, Disney Plus et Britbox, présumer la propriété d’un téléviseur pour le privilège de regarder l’une de ces chaînes est illogique et moralement injustifié. il a dit.

« Surtout lorsqu’il s’agit de s’en prendre à des retraités en difficulté et de les menacer de prison pour non-paiement.

“Et la première étape consiste à supprimer les frais de licence détestés.”

Le présentateur de GB News a poursuivi en disant que la BBC avait franchi des étapes incroyables dans l’histoire de la diffusion, mais a insisté sur le fait que la redevance “doit disparaître”.

“Bien que loin d’être parfaite, je pense que la BBC est une grande institution britannique et a produit certaines des plus grandes comédies, documentaires, drames et reportages que le monde ait jamais vus”, a-t-il déclaré.

“Mais la fête est finie et la taxe TV doit disparaître.”