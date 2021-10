Taxe de péréquation : les arguments en faveur d’une suppression anticipée

Cela a conduit à un débat de longue date entre les droits d’imposition du lieu d’établissement des entreprises et le lieu où les biens ou services sont vendus ou consommés.

La numérisation rapide n’est une surprise pour personne. La numérisation dans le monde commercial se développe également à un rythme effréné. Les anciens concepts commerciaux et juridiques tels que le lieu de conclusion des contrats ou le transfert de propriété ont cédé la place à la passation de marchés en ligne, à la livraison numérique et à de nouvelles normes de paiement. À l’échelle mondiale, les autorités fiscales débattent et observent la base changeante des activités économiques qui se déroulent dans leurs juridictions respectives, et l’impact que cela a sur la base disponible pour le prélèvement des impôts. Cela a conduit à un débat de longue date entre les droits d’imposition du lieu d’établissement des entreprises et le lieu où les biens ou services sont vendus ou consommés.

L’accord de ce mois-ci entre 136 pays (dont l’Inde) est une étape importante lorsqu’il s’agit de relever les défis fiscaux engendrés par la numérisation de l’économie mondiale. Il existe désormais un consensus mondial sur la conception et la mise en œuvre de nouvelles règles (sous le pilier 1) qui alloueront davantage de droits d’imposition à des juridictions de marché comme l’Inde. Cette évolution, à bien des égards, justifie la position de longue date de l’Inde de préconiser une taxation accrue des multinationales dans les pays où elles gagnent leurs revenus.

Le chemin qui a conduit à ce consensus n’a été ni facile ni rapide. Dans le but de protéger notre assiette fiscale locale dans l’intervalle, et peut-être de renforcer notre main dans ces négociations de longue haleine, l’Inde a introduit un « Equalisation Levy » (« EL ») pour couvrir les publicités en ligne au taux de 6 %. Le champ d’application d’EL a été considérablement élargi en 2020 pour couvrir un large éventail de ventes en ligne, de services et de facilitation par des non-résidents qui ont été soumis à un prélèvement de 2 %. Dans le monde des impôts indirects, ce voyage a commencé en 2001 avec l’introduction de la taxe sur les services sur les services d’accès et de récupération de bases de données d’informations en ligne (‘OIDAR’), qui se poursuit sous la TPS. La LE élargie s’est avérée extrêmement complexe et pose plusieurs défis aux contribuables. Par exemple, il existe des doutes sur la nature du prélèvement (impôt direct contre impôt indirect), son chevauchement avec la taxation des services OIDAR au titre de la TPS ainsi que des questions constitutionnelles concernant le lien territorial et la compétence législative. Il existe également des défis pratiques en ce qui concerne la portée et l’applicabilité de l’EL sur divers types de transactions, la nécessité pour les contribuables de développer et d’installer des systèmes internes robustes pour suivre et déclarer les transactions couvertes et l’absence de décisions anticipées ou de recours normaux en appel. Au niveau macro, cela a relancé le débat national sur les droits d’imposition globaux. Cela a également créé des différends avec les juridictions d’où sont originaires les multinationales. Le débat s’est même étendu au concept même de ce qui devrait être couvert par l’offre numérique et quelles activités devraient être assujetties à EL.

Il a été généralement reconnu que la EL serait un prélèvement temporaire, en attendant la finalisation du consensus mondial. Ceci est maintenant renforcé dans la déclaration acceptée par l’Inde et d’autres membres du Cadre inclusif plus tôt ce mois-ci, qui note que les pays seront tenus de supprimer toutes les taxes numériques existantes et mesures similaires sur toutes les entreprises d’ici le 31 décembre 2023 ou le déploiement d’un accord multilatéral accord pour donner effet aux propositions du pilier 1, selon la première éventualité.

Bien que cela puisse donner à l’Inde plus d’un an, le gouvernement devrait examiner attentivement les avantages et les inconvénients d’une suppression rapide de l’intégralité de la taxe ou au moins de la portée élargie introduite en 2020 et 2021. Plusieurs facteurs pourraient être pris en compte dans ce qui concerne.

Premièrement, avec un consensus mondial sur l’augmentation de l’attribution des droits d’imposition aux pays marchands comme l’Inde, l’un des principaux objectifs de la EL, à savoir renforcer notre position de négociation à l’OCDE, est atteint. Il y a eu un débat sur les avantages que l’Inde tirera des propositions du pilier 1, mais avec la signature du gouvernement sur la déclaration finale et l’engagement de retirer EL, cette question est peut-être sans objet.

Deuxièmement, l’impact bénéfique d’un retrait immédiat doit être mis en balance avec les revenus supplémentaires que l’Inde pourrait potentiellement générer d’EL au cours de la prochaine année. Les rapports des médias suggèrent que les collections EL pour H1FY22 s’élèvent à environ Rs 1600 crore. Bien que cela représente une croissance significative par rapport à l’année dernière, cela reste assez faible par rapport à la TPS ou à l’impôt sur le revenu, où les perceptions brutes ont dépassé 600 000 crores de roupies chacune au cours de la même période. De plus, étant donné l’incertitude persistante quant à la portée d’EL, il pourrait y avoir un grand nombre de litiges et d’autres défis juridiques/constitutionnels même si EL ne reste en vigueur que quelques années. Ces différends pourraient prendre plusieurs années avant d’être résolus.

Un retrait anticipé, en revanche, renforcera considérablement la confiance des investisseurs. Pour les entreprises, cela fournira un soulagement bien nécessaire de la tâche complexe d’évaluer la responsabilité EL sur la base des transactions ainsi que la nécessité de mettre en place des systèmes internes coûteux et chronophages qui peuvent être nécessaires pour suivre et collecter des informations pour assurer la conformité. Les consommateurs et les entreprises indiennes en bénéficieront également, car le fardeau de l’EL leur serait, dans de nombreux cas, répercuté.

Un retrait enverra un message fort et positif à la communauté mondiale sur l’engagement de l’Inde envers la réforme fiscale multilatérale et serait un grand pas vers la facilité de faire des affaires. Cela peut également aider à résoudre les différends commerciaux entre l’Inde et les États-Unis en raison de l’introduction de l’EL. Le gouvernement devrait adopter une vision pragmatique à long terme lorsqu’il décidera de la date de retrait d’EL, en particulier compte tenu des nombreux avantages qui pourraient découler d’un retrait anticipé.

Co-écrit avec Naveen Aggarwal, associé et responsable fiscal de l’Inde du Nord, KPMG en Inde

