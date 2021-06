Taxe Google : Attendez-vous à un pacte mondial bientôt, déclare le secrétaire au Commerce

L’Inde avait fermement réfuté les allégations de l’USTR et affirmé que son prélèvement de péréquation ou la soi-disant « taxe Google » était « non discriminatoire », n’avait qu’une application prospective et ne ciblait pas spécifiquement les entreprises américaines.

Un jour après que les États-Unis ont reporté de six mois leur projet d’imposer des tarifs punitifs à six pays, dont l’Inde, pour avoir imposé une taxe sur les services numériques (DST) aux entreprises de commerce électronique, le secrétaire indien au Commerce, Anup Wadhawan, s’attendait à un accord mondial sur la taxe prochainement. .

Interrogé sur la décision des États-Unis, Wadhawan a déclaré aux journalistes qu’un accord mondial sur la question de la fiscalité relative au commerce électronique est important, car il “ne concerne pas seulement l’Inde mais bien d’autres”. L’OCDE a déjà pris l’initiative d’élaborer un accord international sur ces taxes, a-t-il ajouté.

Dans un rapport publié en janvier, le bureau de l’USTR avait affirmé que la DST imposée par l’Inde, l’Italie et la Turquie était discriminatoire à l’égard des entreprises américaines et était incompatible avec les principes fiscaux internationaux. L’Inde avait fermement réfuté les allégations de l’USTR et affirmé que son prélèvement de péréquation ou la soi-disant « taxe Google » était « non discriminatoire », n’avait qu’une application prospective et ne ciblait pas spécifiquement les entreprises américaines.

Mercredi, les États-Unis ont annoncé un droit de douane de 25% sur les importations annuelles de plus de 2 milliards de dollars en provenance de six pays (Inde, Grande-Bretagne, Autriche, Italie, Espagne et Turquie) qu’ils avaient l’intention de cibler. Cependant, il a immédiatement retardé les mesures punitives pour laisser du temps aux négociations fiscales mondiales.

Dans une déclaration, la représentante américaine au commerce (USTR) Katherine Tai a déclaré : « Les États-Unis restent déterminés à parvenir à un consensus sur les questions fiscales internationales dans le cadre des processus de l’OCDE et du G20. Les actions d’aujourd’hui donnent le temps à ces négociations de continuer à progresser tout en conservant la possibilité d’imposer des tarifs en vertu de l’article 301 si cela se justifie à l’avenir.

L’USTR avait proposé des tarifs supplémentaires allant jusqu’à 25 % ad valorem sur 26 catégories de produits indiens, espérant égaler les droits que New Delhi percevrait en imposant sa taxe de péréquation. Les marchandises comprennent des crevettes, du riz basmati, du papier à cigarettes, des perles de culture, des pierres semi-précieuses, de la poudre d’argent et des bijoux en argent, des colliers et des chaînes de cou en or mélangé et certains meubles en bois courbé.

Étant donné que le monde se digitalise de plus en plus et que les entreprises génèrent des revenus à partir de transactions effectuées à l’étranger, plusieurs pays ont commencé à taxer ces transactions qui proviennent de leur territoire. Les États-Unis, qui abritent plusieurs géants du commerce électronique, dont Amazon, se sont opposés à une telle décision.

Quant à l’Inde, son prélèvement est une sorte de taxe numérique sur les e-commerçants non-résidents à 2% sur les revenus qu’ils génèrent en Inde de la fourniture ou des services de commerce électronique. Il a été introduit dans la loi de finances 2020 (entrée en vigueur le 1er avril 2020) en élargissant le champ d’application d’un prélèvement de péréquation existant aux acteurs et intermédiaires du e-commerce.

Auparavant, la taxe de péréquation (à 6 %) avait été mise en place en 2016 et pesait sur les revenus générés par les publicités numériques B2B et les services connexes du fournisseur de services résident. Le changement de l’année dernière a été introduit pour annuler l’avantage des entreprises de commerce extérieur sans présence physique en Inde par rapport aux concurrents nationaux.

