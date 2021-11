Taxe rétrospective : Après Cairn, d’autres entreprises font la queue pour régler les différends

« L’indication générale est que toutes (entreprises autres que Cairn, y compris Vedanta) déposeront leur dossier dans les prochains jours… sauf 2-3 sociétés qui n’ont pas pu être localisées », a déclaré un haut responsable à FE.

Après Cairn Energy PLC, basée au Royaume-Uni, une douzaine d’autres entreprises affectées par la règle d’imposition rétrospective de l’Inde déposeront une demande auprès des autorités de l’impôt sur le revenu (IT) dans les prochains jours pour entamer le règlement de leurs différends fiscaux avant la date limite du 16 novembre, selon des sources au courant de l’affaire a dit à FE.

Vedanta, une partie liée au différend fiscal de Cairn, déposera également une demande de retrait du litige prochainement, ont-ils ajouté. Vodafone, une autre grande entreprise impliquée dans le différend fiscal, déposera son dossier plus tard, car son cas relève d’une section distincte de la notification de règlement des différends fiscaux, qui est intervenue près de deux semaines après la première qui couvrait toutes les autres.

Le 3 novembre, Cairn Energy a déclaré avoir pris certains engagements avec le gouvernement indien, qui permettraient le remboursement des taxes dans le cadre d’un différend de longue date. La dernière annonce est intervenue après que la société a déclaré en septembre qu’elle envisageait des engagements avec le gouvernement indien après que des modifications aient été apportées à une loi fiscale rétrospective au cœur de son différend fiscal d’un milliard de dollars. Avec des remboursements d’impôts probables d’environ 7 900 crores de roupies, la société a annoncé le versement d’un dividende spécial aux actionnaires au cours du T12023.

« L’indication générale est que toutes (entreprises autres que Cairn, y compris Vedanta) déposeront leur dossier dans les prochains jours… sauf 2-3 sociétés qui n’ont pas pu être localisées », a déclaré un haut responsable à FE. Le 2 octobre, le gouvernement a notifié un ensemble de règles pour mettre en œuvre la récente modification de la Loi de l’impôt sur le revenu qui a supprimé l’application rétrospective d’une modification de 2012 de la loi concernant la taxation des transactions transfrontalières.

Selon les règles, la soumission initiale d’un engagement de retrait de toutes les procédures judiciaires en cours doit être effectuée dans les 45 jours à compter du jour de la notification. Le processus de remboursement d’impôt pourrait prendre 2-3 mois par la suite. Afin que le gouvernement puisse révoquer la demande fiscale et rembourser les montants perçus sans intérêts, la partie concernée devra indemniser le gouvernement indien contre toute réclamation future, retirer tous les litiges en cours devant les tribunaux nationaux et les arbitrages en vertu des traités bilatéraux d’investissement déposés à l’étranger et assurer que les dossiers déposés par toute « partie intéressée distincte », y compris les bénéficiaires effectifs, soient retirés. Cela signifierait que Vedanta doit s’engager à retirer l’arbitrage déposé dans le cadre de la convention fiscale Inde-Singapour pour que Cairn Energy puisse bénéficier de la facilité offerte par New Delhi.

L’amendement adopté par le Parlement lors de la session de la mousson prévoyait que la demande de transfert indirect offshore d’actifs indiens faite avant le 28 mai 2012 (y compris la validation de la demande prévue à l’article 119 de la loi de finances 2012) serait annulée en cas de conditions. Bien entendu, les montants perçus au titre des réclamations fiscales rétrospectives – environ 8 100 crores de Rs – seront désormais remboursés sans intérêts. Parmi ceux-ci, Cairn représentait environ Rs 7 900 crore, Rs 45 crore pour Vodafone, Rs 119 crore pour New Singular Wireless et Rs 48 crore pour WNS Capital Investment.

Dans l’affaire Cairn, Vedanta a demandé une indemnisation de près de 5 000 crores de roupies en vertu du traité d’investissement Inde-Singapour pour une baisse significative de la valeur de l’action en raison de l’avis d’imposition de 10 250 crores de roupies à sa filiale de l’époque, Cairn India. Cairn India a ensuite fusionné avec Vedanta.

Bien qu’il existe jusqu’à 17 affaires fiscales rétrospectives, les plus importantes sont celles impliquant Vodafone et Cairn. L’Inde en janvier 2013 a giflé Vodafone avec une demande d’impôt de Rs 14 200 crore, y compris l’impôt principal de Rs 7 990 crore et les intérêts. C’était en février 2016 mis à jour à Rs 22 100 crore plus les intérêts.

Le pays a également imposé une évaluation de 10 247 crores de Rs sur Cairn Energy en janvier 2014, qui, après avoir inclus les pénalités, s’est élevée à 20 495 crores de Rs. Vodafone et Cairn ont obtenu des ordonnances d’arbitrage international en leur faveur en septembre et décembre 2020 respectivement.

