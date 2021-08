Taxe rétrospective – Projet de règles : Vedanta doit retirer l’affaire Singapore Cairn pour remboursement

Cela signifierait que Vedanta devrait s’engager à retirer l’arbitrage déposé dans le cadre de la convention fiscale Inde-Singapour pour que Cairn Energy puisse bénéficier de la facilité offerte par New Delhi.

Le gouvernement a publié samedi un ensemble de projets de règles pour mettre en œuvre la récente modification de la loi de l’impôt sur le revenu qui a supprimé l’application rétrospective d’une modification de 2012 de la loi concernant la taxation des transactions transfrontalières.

Conformément aux règles, pour que le gouvernement révoque la demande fiscale et rembourse les montants perçus sans intérêts, la partie concernée doit non seulement retirer tous les litiges en cours devant les tribunaux nationaux et l’arbitrage en vertu des traités bilatéraux d’investissement déposés à l’étranger, mais également s’assurer que les dossiers déposés par toute « partie intéressée distincte », y compris les bénéficiaires effectifs, sont retirés. Cela signifierait que Vedanta devrait s’engager à retirer l’arbitrage déposé dans le cadre de la convention fiscale Inde-Singapour pour que Cairn Energy puisse bénéficier de la facilité offerte par New Delhi.

Le projet de règles stipule également que les différends concernant les engagements ou les ordonnances prescrits en vertu des règles seraient régis par les lois indiennes et que les tribunaux indiens auraient la compétence exclusive pour trancher tout différend qui pourrait survenir.

Les suggestions/commentaires sur le projet de règlement peuvent être faits jusqu’au 4 septembre.

L’amendement adopté par le Parlement lors de la session de la mousson prévoyait que la demande de transfert indirect offshore d’actifs indiens faite avant le 28 mai 2012 (y compris la validation de la demande prévue à l’article 119 de la loi de finances 2012) serait annulée si les conditions spécifiées étaient remplies. conditions.

Le mouvement impliquait théoriquement une réduction des ambitions de recettes fiscales de New Delhi d’au moins Rs 1,1 lakh crore.

En outre, l’amendement a sanctionné législativement qu’aucune demande fiscale ne sera soulevée à l’avenir sur la base de l’amendement rétrospectif de 2012 pour tout transfert indirect d’actifs indiens. Bien entendu, l’impôt sur les plus-values ​​de cession indirecte continuera de s’appliquer pour toutes les transactions postérieures à la modification de 2012.

Dans l’affaire Cairn, Vedanta a demandé une indemnisation de près de 5 000 crores de Rs en vertu du traité d’investissement Inde-Singapour pour une baisse significative de la valeur des actions en raison de l’avis d’imposition de 10 250 crores de Rs à sa filiale de l’époque, Cairn India. Cairn India a ensuite fusionné avec Vedanta.

Bien qu’il existe jusqu’à 17 affaires fiscales rétrospectives, les plus importantes sont celles impliquant Vodafone et Cairn. L’Inde en janvier 2013 a giflé Vodafone avec une demande d’impôt de Rs 14 200 crore, y compris l’impôt principal de Rs 7 990 crore et les intérêts. C’était en février 2016 mis à jour à Rs 22 100 crore plus les intérêts.

Le pays a également imposé une évaluation de 10 247 crores de Rs sur Cairn Energy en janvier 2014, qui, après avoir inclus les pénalités, s’est élevée à 20 495 crores de Rs.

Vodafone et Cairn ont obtenu des ordonnances d’arbitrage international en leur faveur en septembre et décembre 2020 respectivement.

Tout en déplaçant les changements lors de la récente session parlementaire, le FM a décrit la législation de 2012 comme à la fois « mauvaise en droit » et « mauvaise pour les sentiments des investisseurs ». Elle a déclaré que la décision du gouvernement était de tenir la promesse faite par le BJP au pouvoir, le Premier ministre Narendra Modi et l’ancien FM Arun Jaitley dès 2014, que le projet de loi controversé présenté par le gouvernement UPA-II en 2012 serait réexaminé, comme « nous ne croyons pas aux taxes rétrospectives ».

Cependant, le gouvernement de la NDA avait été vu poursuivant ces affaires fiscales de manière agressive; il a même levé 7 900 crores de roupies à Cairn en saisissant et en vendant la participation de la société énergétique britannique dans son ancienne unité indienne, en confisquant les dividendes et en retenant les remboursements.

« Les projets de formulaires envisagent également une situation dans laquelle une partie intéressée distincte, telle que des actionnaires directs ou indirects, ou tout autre bénéficiaire effectif du contribuable dans le cas où la présente procédure est en cours, peut intenter ou déposer une réclamation contre la République ou des sociétés indiennes affiliées à tout délai après le dépôt de l’engagement. Dans de tels cas, le contribuable est tenu d’indemniser et de défendre la République ou les filiales indiennes contre tous les frais », a déclaré Sandeep Jhunjhunwala, associé, Nangia Andersen LLP.

