Taxe sur le sel et le sucre : Nouveaux appels à la lutte de Boris Johnson contre l’obésité en Angleterre | Royaume-Uni | Nouvelles

La stratégie alimentaire nationale pourrait chercher à introduire la taxe de reformulation du sel et du sucre dans les commerces de détail et d’accueil en Angleterre. Le plan potentiel a été inclus dans un nouvel examen commandé par le gouvernement dans le but de lutter contre l’obésité.

Cette décision ajouterait une taxe supplémentaire de 3 £ par kg sur le sucre et une taxe de 6 £ par kg sur le sel vendu aux entreprises hôtelières.

On s’attend à ce que les taxes inciteraient les fabricants à réduire les quantités de sucre et de sel ou à modérer la taille des portions.

La revue met l’accent sur les effets néfastes que certains aliments peuvent avoir sur la santé de la population en général.

Mais cela met également en évidence la façon dont ils “font de terribles dégâts à la planète”.

Selon le document, les taxes sur le sucre et le sel devraient entrer en vigueur avant la fin de la décennie.

Il explique également que les taxes pourraient ajouter aussi peu que 1 pence au prix d’un paquet de chips et 7,5 pence à une petite barre de chocolat.

Plus tôt ce mois-ci, il est apparu que le NHS cherchait à mettre en place un programme d’incitation à la santé de 6 millions de livres sterling pour encourager les gens à faire plus d’exercice et à manger plus sainement.

Les supermarchés et les entreprises de fitness sont invités à participer à la campagne, qui pourrait être déployée dans toute l’Angleterre en cas de succès.

L’entreprise retenue travaillera avec des organisations qui peuvent offrir des incitations telles que des bons, des marchandises ou des remises pour ceux qui recherchent des options saines.