Taxe sur les voitures polluantes dans la Communauté valencienne à partir de 2023

La Generalitat Valenciana s’est mise au travail dans la lutte contre la crise climatique avec l’approbation du projet de loi sur le changement climatique et la transition écologique de la Communauté valencienne, qui précise les actions pour garantir la transition ordonnée vers une économie non polluante. Augmenter la consommation d’énergies renouvelables, réduire drastiquement le niveau des émissions, une taxe sur les voitures polluantes et des aides aux secteurs propres sont quelques-uns des axes de la nouvelle réglementation en cours.

La loi sur le changement climatique se fixe comme objectif, conformément aux lignes établies par l’Union européenne, réduire les émissions de CO2 de 40 % d’ici 2030 et déclarer la neutralité des émissions d’ici 2050, quand seul ce que la nature peut absorber peut être émis.

En termes de consommation d’énergie, l’objectif est fixé à une réduction de 35,4 % en 2030 et il est fixé comme objectif que la 42 % de l’énergie consommée en 2030 provient de sources renouvelables.

Taxes sur les voitures polluantes à partir de 2023

Dès 2023, les véhicules nouvellement immatriculés seront assujettis à une taxe qui variera en fonction des gaz polluants qu’ils émettent. De même, un taxe sur les surfaces commerciales de plus de 2500 mètres, selon le volume de voitures qui arrivent.

Par rapport au premier projet, la taxe initialement prévue pour les grandes entreprises de plus de 1 300 mètres situées en dehors des villes disparaît. Seuls ceux qui dépassent 2 500 mètres paieront, ce qui paierait pour chaque véhicule qui accède à leurs installations.

Ce projet normatif découle de la loi sur le changement climatique approuvée par les tribunaux espagnols il y a quelques mois et qui fixe des objectifs d’émissions et de durabilité énergétique similaires à ceux préparés par la Generalitat.

De même, la préparation d’une stratégie valencienne de transition juste est établie, qui sera complétée par les accords de transition juste et le plan d’action contre la pauvreté énergétique.

Le texte aborde également la promotion de la mise en œuvre d’activités économiques et la création d’emplois verts et la promotion de l’éducation environnementale.

De plus, la nouvelle loi prend en compte les caractéristiques du territoire valencien en termes de consommation, de combustibles, de ressources naturelles et d’opportunités disponibles pour définir des stratégies adaptées pour lutter contre le réchauffement climatique autour de quatre axes : l’énergie ; urbanisme et territoire, mobilité et fiscalité verte.

La vice-présidente et porte-parole du Consell, Mónica Oltra, explique que la rédaction de cette loi, « ainsi que la Déclaration d’urgence climatique, approuvée par le Consell en 2019, répond à la nécessité de définir un cadre à moyen et long terme. pour assurer une transition ordonnée de notre économie vers une économie bas carbone, compétitif, innovant, efficace dans l’utilisation des ressources et résilient au climat, c’est ce que l’Accord de Paris exige de nous, auquel nous nous sommes engagés.

A cet égard, le vice-président rappelle qu’« il ne fait aucun doute que la principale cause du réchauffement climatique est l’émission d’effet de serre produite par différentes activités humaines issues de notre modèle de société, telles que la production industrielle, la production d’électricité à travers des -des sources renouvelables ou l’utilisation de combustibles fossiles ».

La Méditerranée, un point vulnérable

«Par conséquent, – insiste Oltra- une transformation profonde du modèle d’énergie, de production et d’autoconsommation est nécessaire et, d’autre part, la prévention et l’adaptation aux impacts du changement climatique qui sont actuellement appréciés ».

De son côté, la ministre de l’Agriculture, du Développement rural, de l’Urgence climatique et de la Transition écologique, Mireia Mollà, rappelle que « le réchauffement enregistré en Méditerranée est supérieur à celui de la planète et il est impératif de promouvoir des cadres législatifs comme le Climat Loi sur le changement et la transition écologique ».

En ce sens, Mollà indique que « le projet législatif fixe des objectifs de réduction des émissions, fixe les instruments pour ne laisser personne de côté et met en place un fonds vert finaliste qui prévoit trois types de charges«. Une fois que le Consell aura donné son accord au texte normatif, celui-ci sera transmis au Consell Economique et Social et au Conseil Juridique Consultatif pour qu’ils publient les rapports pertinents.

Jorge Olcina, directeur du Laboratoire de climatologie de l’Université d’Alicante, ajoute une autre question. « La pandémie de covid a été un choc qui nous a brutalement mis en garde contre la nécessité de changer notre discours sur le rapport de l’être humain à son environnement, à son territoire. L’engagement en faveur du développement durable est un chemin sans retour. Ce qui est fait dans les années à venir, les mois meilleurs, pour améliorer la qualité de vie des citoyens, c’est la feuille de route qu’il faut maintenir dans les décennies à venir.

Pour Olcina, « le changement climatique n’est plus une croyance. Nous avons des données scientifiques pour le soutenir. Les données sont là : la décennie 2010-20 a été la plus chaude de l’histoire récente, depuis 1850 avec une augmentation de 1,2 degré déjà, il ne reste donc que 0,8°C de marge selon l’Accord de Paris, qui vise à maintenir la température moyenne mondiale. passer en dessous de deux degrés au-dessus des niveaux préindustriels, et poursuivre les efforts pour limiter la hausse à 1,5 ° C, reconnaissant que cela réduirait considérablement les risques et les effets du changement climatique.

