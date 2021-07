Stablecoins

“Taxer les Stablecoins privés hors d’existence”, propose le dernier document de la Fed avant la réunion du secrétaire au Trésor

Écrit par un professeur de finance de la Yale School of Management et un avocat de la Réserve fédérale américaine, il souhaite que les régulateurs tirent une leçon de l’histoire, de l’ère de la banque libre, car la banque centrale doit avoir un «monopole sur l’émission de monnaie».

Avant que la secrétaire au Trésor Janet Yellen ne rencontre lundi les responsables de la SEC, de l’OCC et de la FDIC pour discuter des pièces stables, un document intitulé «Taming Wildcat Stablecoins» a été publié par la Réserve fédérale et Yale au cours du week-end.

Rédigé par Gary Gorton, professeur de finance à la Yale School of Management, et Jeffery Zhang, avocat au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, l’article présentait les options réglementaires pour les pièces stables en dollars américains et les références à la prochaine réunion de Yellen. .

Selon ces auteurs, alors que la crypto fait fureur, il n’y a «rien de nouveau» dans l’argent produit par le secteur privé, mais la différence est son objectif d’être accepté au pair sans poser de questions.

Ils font référence à l’histoire, à l’ère des banques libres, lorsque l’argent privé a rendu difficile le suivi en raison de la fluctuation des prix, qui ont ensuite été réduites par la loi sur la Banque nationale de 1863. faveur d’une monnaie souveraine unique », ont-ils noté.

Maintenant, Gorton et Zhang proposent de réglementer les émetteurs de pièces stables comme Tether et Diem de Facebook en tant que banques et la banque centrale pour émettre sa monnaie numérique (CBDC).

Avec une réglementation dépassée par l’innovation, un terrain de jeu inégal a été créé qui doit être corrigé.

Bien que les pièces stables ne semblent pas être utilisées comme monnaie actuellement, au fur et à mesure qu’elles évoluent, “le monde des pièces stables ressemblera de plus en plus à une version non réglementée de l’ère des banques libres – un monde de banque sauvage”, ajoute-t-il.

Le document a proposé plusieurs manières de remédier à ce développement et souhaite que les régulateurs « mieux se mettre en route ».

Ces options incluent la transformation des pièces stables en argent public en adoptant une nouvelle législation obligeant les émetteurs à devenir des banques assurées par la FDIC ou exigeant que les pièces stables soient adossées à des titres du Trésor ou des réserves à la banque centrale.

La CBDC est également proposée comme substitut à la monnaie numérique produite par le secteur privé comme le stablecoin, principalement parce que la banque centrale doit avoir un «monopole sur l’émission de monnaie» et que les pièces de papier et de métal ne seront pas utilisées indéfiniment.

Avec l’introduction d’une monnaie numérique de banque centrale, l’objectif est de supprimer le fiat numérique et de «taxer les pièces stables privées».

“La banque gratuite aux États-Unis a été un échec EN RAISON de la réglementation de l’État, pas malgré elle”, a fait valoir Nic Carter de Castle Island Ventures et co-fondateur de CoinMetrics.

«La différence entre maintenant et alors est que les actifs basés sur la blockchain sont plus résistants à la capture de l’État, étant nativement numériques (comparer avec les espèces d’or), sont de nature plus globale (comparez binance avec, disons, la banque royale d’Écosse) et permettent une relation plus égalitaire entre les déposants et les institutions de dépôt car le coût de la vérification est faible, et donc la facilité de prendre la livraison « physique » est élevée. Il est donc plus facile de demander des comptes aux dépositaires et la menace d’une « fugue » est plus élevée. »

