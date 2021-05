Taxes et changements de prix sur l’App Store au Kenya, au Nigéria, au Pérou et en Suède

Apple a annoncé lundi quelques changements concernant les taxes et les prix de l’App Store au Kenya, au Nigéria, au Pérou et en Suède. Alors qu’Apple augmentera le prix des applications et des transactions dans la plupart des pays mentionnés, l’un d’entre eux verra bientôt les prix baisser.

Le changement de prix a été confirmé par Apple dans un e-mail envoyé aujourd’hui aux développeurs qui font partie du programme pour développeurs Apple. Selon la société, les prix seront ajustés en raison des taxes locales ou des fluctuations du taux de change des devises internationales.

Voici ce que dit l’entreprise:

Lorsque les taxes ou les taux de change changent, nous devons parfois mettre à jour les prix sur l’App Store dans certaines régions et / ou ajuster votre produit. Dans les prochains jours, les prix des applications et des achats intégrés (à l’exclusion des abonnements à renouvellement automatique) sur l’App Store changeront.

Au Kenya, Apple augmente les prix en raison d’une nouvelle taxe sur la valeur ajoutée de 16%, plus une autre taxe de 1,5% qui s’applique aux développeurs étrangers. Au Nigéria, une nouvelle taxe de 7,5% a poussé Apple à augmenter les prix. L’App Store au Pérou verra ses prix augmenter, tandis que les prix seront réduits en Suède – probablement en raison des devises locales.

Apple avertit également que bien que les prix ne changeront pas en Irlande, «le produit sera ajusté pour refléter le retour du taux de taxe sur la valeur ajoutée à 23% après une baisse temporaire à 21%». Ces modifications devraient entrer en vigueur dans les prochains jours et affecteront les applications et les achats intégrés, y compris les abonnements effectués via le système App Store.

Les développeurs peuvent trouver plus de détails sur l’augmentation du prix de l’App Store sur le site Web App Store Connect.

